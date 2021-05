Ankara Büyükşehir'den toplu taşıma esnafına bayram desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle iş kaybına uğrayan Başkent’teki ulaşım esnafının yanında olmaya devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle Ankara’nın çeşitli yerlerinde servis işletmecisi, taksi ve minibüs esnafına gıda kolisi ve hijyen seti desteğinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle iş kaybına uğrayan ve gelirleri azalan esnafın yanında olmayı sürdürüyor.

Başkent’teki ulaşım esnafına salgının başladığı ilk günden itibaren şeffaf kabin, maske ve dezenfektan desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle Ankara’nın çeşitli yerlerinde görev yapan servis işletmecisi, taksici ve minibüs esnafına gıda kolisi ile maske ve dezenfektandan oluşan hijyen seti desteğinde bulundu.

ANKARA ZABITASI BAYRAM ÖNCESİ 978 SERVİSÇİ ESNAFINA GIDA KOLİSİ DAĞITTI

Ankara Zabıtası ekipleri, İskitler’de talepte bulunan 978 servis işletmecisine Ramazan Bayramı öncesi gıda kolisi dağıttı.

İçinde un, toz şeker, ayçiçeği yağı, çay, fasulye, bulgur, salça, zeytin, peynir, erişte ve tarhanadan oluşan gıda paketlerini ulaşım esnafına ücretsiz olarak dağıttıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 1 yılı aşkın süredir pandemi mücadelesi veriyoruz. Bu mücadeleyi dezenfeksiyondan hijyen desteğine esnaf yardımlarıyla sürdürürken, mübarek Ramazan ayı hürmetine oda başkanlıklarıyla koordineli olarak gıda kolilerini ulaştırıyoruz. 3 bine yakın minibüsçü esnafına dağıttık. Nallıhan’da, Çamlıdere’de ve Çubuk’ta araçlarda sürücü olarak çalışan arkadaşlarımıza teslim ettik. Ankara Servisçiler Odası ile tespit ettiğimiz 978 esnafımıza da İskitler’de buluşarak gıda kolilerini teslim ettik. 6 milyon tek yürek olduk, birlikte başaracağız.”

“MANSUR BEY HER ZAMAN ESNAFIN YANINDA”

Salgın sürecinde Büyükşehir Belediyesinin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Ankara Servis İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, “Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle özellikle pandemi döneminde çalışamayan, ihtiyacı olan, talep eden üyelerimize gıda yardım kolisi dağıttı. Bugüne kadar olduğu gibi bugün itibarıyla da Mansur Bey her zaman esnafımızın yanında olmuş, esnafımızı mutlu etmiştir. Taleplerimizi hiç geri çevirmemiştir” dedi.

Gıda kolisi ve hijyen seti için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Ankaralı servisçilerden Fehmi Saday düşüncelerini, “Zor zamanlarda esnafın yanında oldukları için Allah razı olsun” sözleriyle ifade ederken, Erol Acar, “Pandemi dönemi boyunca maddi manevi yardımda bulunan Mansur Başkanımıza teşekkür ederim. Süreç uzarsa bize yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.

Serkan Kaya adlı bir başka servisçi de, “Mansur başkanımızdan çok memnunuz biz. İnşallah bu destekler böyle devam eder” diye konuştu.

ESNAFA DESTEK ÇUBUK’TA DA DEVAM ETTİ

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çubuk ilçesindeki minibüs ve servis işletmecisi esnafa da gıda kolisi ile maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.

Çubuk’ta 401 adet gıda kolisi, 10 bin adet maske, 100 adet de 5 litrelik dezenfektan dağıttıklarını ifade eden Ankara Zabıtası Şube Müdürü Veda Oğan, “Çubuk Şoförler Odasını ziyaret ettik ve talepte bulunan esnafımızı belirledik. Minibüs, taksi ve servis aracı esnafına gıda yardım kolisi getirdik. Ulaşım esnafımız dışında ilçe esnafımıza da ayrıca maske ve dezenfektan desteğinde bulunduk” dedi.

Başkan Yavaş’a bu desteği için teşekkür eden Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, “Pandemi sürecinden beri her zaman yanımızda olan hatta göreve geldiği günden beri her zaman yanımızda olan, bütün isteklerimize her zaman anında cevap veren Mansur Başkanımıza teşekkür ederiz. Taksici, dolmuşçu ve servis aracı işletmeci esnafımıza yardım kolisi talebinde bulunduğumuzda yine her zaman olduğu gibi ertesi gün kolilerimiz geldi” derken, Çubuk Dolmuş Durağı Başkanı Bekir Taşlı ise şöyle konuştu:

“Çubuk ilçesine Mansur başkanımızın yaptığı hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Pandemide esnafımızın zor durumda olduğu günlerde sadece bizim esnafımıza değil bütün esnafa Mansur Başkanımızın böyle bir yardım yapması gerçekten insanları çok sevindirdi.”