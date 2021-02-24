Ankara Büyükşehir'den Türkiye'de bir ilk! Yüzde 100 yerli elektrikli otobüs

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kullanım süresi dolmuş toplu taşıma araçlarını %100 elektrikli otobüse dönüştürerek ekonomiye kazandıracak yeni bir projeyi hayata geçiriyor.
25 Şubat 2021 Perşembe günü (yarın) saat 12.00’da Başkanlık makamı önünde Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş tarafından dizel otobüsten dönüştürülerek AB standartlarında testleri başarıyla geçen “Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsü” tanıtılacak.
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