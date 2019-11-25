Ankara Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek olacak proje

Seçim döneminde verdiği sözleri birer birer yerine getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan öğrencilere burs müjdesi geldi.

Su faturalarında indirimli tarifeden sonra indirimli abonman öğrenci kartı uygulamasının başlatıldığı Başkent’te şimdi de maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs projesi hayata geçiriliyor.

EĞİTİME DESTEK GÜNEŞ GİBİ PARLAYACAK

“Başkent’in Güneşleri Projesi” ile maddi durumu olmayan, ikametgâhı Ankara’da olan ya da örgün eğitim sistemi içinde yer alan üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca eğitim desteği sağlanması amaçlanıyor.

Başkan Yavaş’ın talimatıyla ‘Bir Öğrenci de Siz Okutun’ sloganıyla başlatılan proje sayesinde eğitim yardımı yapacak gönüllüler ile öğrencilerin bir araya gelmesi sağlanacak.

Türkiye’deki yerel yönetimlere de örnek teşkil edecek projeyi yürüten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi tarafından çalışmalar hızlandırılırken, gönüllü özel ve tüzel kişiler, şirketler, siteler, AVM yönetimleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından karşılıksız eğitim yardımı (burs) verilmesi için koordinasyon çalışmalarına başlandı.

ÖĞRENCİLERE 12 AY KESİNTİSİZ EĞİTİM YARDIMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesine burs almak isteyen öğrenciler ve gönüllü burs vermek isteyenler için birer başvuru formu yer alıyor.

Başvurular başlarken, eğitim yardımı için başvuru yapan öğrencilerin kriterleri Eğitim Yardımı Komisyonu’nca belirlenecek ve 12 ay kesintisiz eğitim yardımı sağlayan gönüllülere de “Teşekkür Belgesi” verilecek.

Gönüllülerin ismi ve veya işyeri unvanları isteğe bağlı olarak Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yayınlanacak. Her gönüllü, maddi durumu yetersiz ve eğitimine devam etmekte güçlük çeken bir ya da daha fazla öğrenciye aylık burs vererek eğitim desteği sağlamış olacak.