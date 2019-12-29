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  4. 29 Aralık 2019 20:02

Ankara Büyükşehir'den ulaşım hamlesi: 100 günde 3 alt geçit

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla ulaşım alt yapısında büyük projelere imza atmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir'den ulaşım hamlesi: 100 günde 3 alt geçit
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        Kent trafiğini rahatlatmaya yönelik hazırlanan projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) üzerinde 3 alt geçit çalışmasını 100 günde tamamlayarak trafiğe açtı.

7/24 ÇALIŞILDI

         Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla 7/24 çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Konutkent ve Yaşamkent araç alt geçitleri ile Başkent Üniversitesi yaya alt geçidini büyük bir özveriyle tamamladı.

         Yeni yıldan önce verilen sürede trafiğe açılan Konutkent ve Yaşamkent önündeki alt geçitler Eskişehir Yolu kadar Başkent trafiğine de nefes aldıracak.      

         Başkent Üniversitesi U dönüşü alt geçidi ise kısa sürede trafiğe açılacak.

6 ŞERİTLİ ALT GEÇİTLER

        Dumlupınar Bulvarı üzerinde 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan alt geçitlerle birlikte ikişer şeritten oluşan yan yolların açılmasıyla kesintisiz trafik akışı sağlanacak.

        Konutkent ve Yaşamkent  alt geçitleri 700 metre uzunluğunda inşa edildi. Başkent Üniversitesi U dönüşü alt geçidi ise 460 metre uzunluğunda olacak.

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