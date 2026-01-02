  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir'den ulaşımda dijital kolaylık

Ankara Büyükşehir'den ulaşımda dijital kolaylık
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ulaşım hizmetlerinde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir dijital uygulamayı daha hayata geçirdi.

EGO Genel Müdürlüğü, anonim tam karta sahip vatandaşların Kart İşlem Merkezlerine gitmeden kartlarını kişiselleştirebilmelerine olanak tanıyan online uygulamayı hayata geçirdi.

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri ve Yatırım Dairesi Başkanı Buğra Özkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada EGO’nun kent genelindeki hizmet ağına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kızılay, Dikimevi, Beşevler, Akköprü, Milli Kütüphane, Beytepe, Koru, OSB Törekent ve EGO Genel Müdürlüğü Kart İşlem Merkezleri olmak üzere yaklaşık 10 noktada 30 personelimizle hizmet vermekteyiz. Ayrıca Ankara’nın 30 farklı lokasyonunda yaklaşık 90 personelle gişe hizmeti sunuyoruz.”

Kart İşlem Merkezlerinin özellikle yoğun dönemlerde kapanış saati gözetmeksizin hizmet verdiğini belirten Özkan, bu merkezlerin temel işlevinin kişiselleştirilmiş akıllı ulaşım kartlarının temini ve anonim kartların kişiselleştirilmesi olduğunu ifade etti.

Yeni uygulamayla birlikte bu sürecin artık dijital ortama taşındığını vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımız için online bir uygulama gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu uygulama kapsamında anonim tam karta sahip olan vatandaşlarımız, fiziki olarak Kart İşlem Merkezlerimize gelmeden online olarak kartlarını kişiselleştirebilmektedir. Gişelerimizden veya bayilerimizden temin edilen akıllı ulaşım kartları için artık kişiselleştirme merkezlerine gelinmesine gerek bulunmamaktadır.”

BİR TIKLA KİŞİSELLEŞTİRME

Online kart kişiselleştirme işlemleri, https://baskentulasim.com adresi üzerinden “Kart Kişiselleştirme” sekmesinden gerçekleştirilebiliyor. Uygulama sayesinde anonim kart sahipleri, kartlarını kendilerine özel hâle getirerek hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de işlem merkezlerindeki yoğunluğun azaltılmasına katkı sunuyor.

Ayrıca kişiselleştirilmiş kart uygulaması sayesinde vatandaşlar, içerisinde bakiye bulunan kartlarını kaybetmeleri durumunda da mağduriyet yaşamıyor. T.C. kimlik numaralarıyla eşleştirilen kartlar sayesinde, kaybolan karttaki bakiye herhangi bir kayıp olmadan yeni alınan kişiselleştirilmiş karta aktarılabiliyor.

EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, dijital dönüşüm odaklı bu hizmetin Ankara halkına hayırlı olmasını dileyerek, ulaşımda hızlı, erişilebilir ve vatandaş odaklı çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

