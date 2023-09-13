Ankara Büyükşehir'den Unesco Dünya Mirası Süreci ve Yerel Yönetimler eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi; Tarihi Kentler Birliği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) iş birliği ile “UNESCO Dünya Mirası Süreci ve Yerel Yönetimler” konulu eğitim programı düzenledi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ev sahipliğinde ve Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu’nda düzenlenen eğitime; Antalya, Alaşehir, Mardin, Midyat, Karadeniz Ereğli, Denizli, Foça ve Safranbolu gibi birçok il ve ilçeden katılım oldu.

Eğitimde; dünya miras listesine başvuru süreci, evreleri, yasal çerçeve ve iç mevzuat tarihçe, temel kavramlar, UNESCO kriterleri ve kazanımlar, koruma izleme ve özel çevre korumanın kapsamı, yerel yönetimlerin koruma bölgeleri, bu bölgelerin yönetimi ve planlaması konularında görevleri, doğal miras konusunda UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve Türkiye’de somut olmayan kültürel miras konuları işlendi.

“BİZİM YAPTIĞIMIZ TARİHE SAYGI PROJELERİ”

Ankara tarihinin çok köklü bir geçmişi olduğunun altını çizen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Doğal, arkeolojik, tarihi kentsel bir karma olmak üzere Ankara’da Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş 755 adet sit alanı var. Yine 2 bin 400 adet kültür varlığı olarak tescillenmiş yapımız var. Ankara’da var olan doğal zenginliklerin, tarihi ve kültürel mirasını bilinçli bir şekilde korumak için burada tanıştığımız arkadaşlarımızla el birliğiyle gayret ediyoruz. Bizim yaptığımız projeler sıradan belediye kent hizmetleri değil, tarihe saygı projeleri. Mümkün olduğunca saygın bir şekilde Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, korumanın da evrensel ilkelerine uygun olarak tüm iş ve işlemleri sürdürmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.