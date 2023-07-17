Ankara Büyükşehir'den üniversite tanıtım ve tercih günleri

Başkentte öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalara devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eski Ulus Gençlik Merkezi’nde 22-23 Temmuz’da 2023 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'ne ev sahipliği yapacak.

Ankara’da gençlerin hayatını kolaylaştıran projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ardından üniversiteye yerleşmek isteyen öğrencilere tercih desteği sağlayacak.

“KARİYER, DOĞRU TERCİHLE GELECEK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte “Kariyer, Doğru Tercihle Gelecek” sloganıyla ikinci kez ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’ düzenliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, Ulus İstiklal Caddesi No:19 ( Eski Ulus Gençlik Merkezi) adresinde 11.00-18.00 saatleri arasında 22 ve 23 Temmuz’da ev sahipliği yapacağı ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’ ile gençlerin doğru tercih yapabilmesi için hem üniversiteleri yakından tanımaları hem de sosyal olanakları öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyor.