Ankara Büyükşehir'den yeni bir gençlik merkezi daha

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz” diyerek hizmete açtığı Genç Akademi Kafe Sıhhiye’den sonra şimdi de Beytepe Mahallesi’nde atıl durumda olan yapı, yapılan kapsamlı tadilat çalışmalarının ardından “Genç Akademi Çayyolu” ismiyle hizmete açılıyor.

Başkentte öğrencilerin hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil bir projeye daha imza attı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz” diyerek hizmete açtığı Genç Akademi Kafe Sıhhiye’den sonra şimdi de Beytepe Mahallesi’nde atıl durumda olan yapı, gerçekleştirilen kapsamlı tadilat çalışmalarının ardından “Genç Akademi Çayyolu”na dönüştürüldü.

GENÇLER İÇİN SOSYALLEŞME İMKÂNI

Kompleks içerisinde; 2 adet 15 kişilik home office, 3 adet 4 kişilik butik ve grup çalışma odaları bulunurken amfi alanında sergi, atölye, brifing, söyleşi ve dinletiler yapılabilecek alanlar tasarlandı. Bahçe konseptinde ise; gençlerin rahat ve konforlu bir alanda çay ve kahve içebilecekleri yeşil alanlar, armutlar ve çardaklar bulunurken açık hava sinema alanı ile sosyalleşebilecekleri imkânlar da sunuluyor.

GENÇLER İÇİN AKADEMİ ŞİMDİ DE ÇAYYOLU’NDA KAPILARINI AÇIYOR

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Dr. Sevda Keskin Akman, “Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Aile Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğü olarak Genç Akademi Çayyolu birimimizi faaliyete geçiriyoruz. Yaklaşık 350 metrekare kapalı alan ve bahçeye sahip olan alanımız 3 adet 4 kişilik butik çalışma odası, 2 adet 15 kişilik ofis çalışma odası, açık bahçe konsepti zemin amfisiyle kültür, sanat ve eğitim alanlarında hizmet vermeye başlayacak. Çayyolu Genç Akademide yapılacak ilk program yoga atölyesi olacak. 8 Ekim tarihinde bu etkinlikle kapılarımızı vatandaşlarımıza açacağız. Atölye tüm yaş gruplarına açıktır ve ücretsiz bir şekilde hizmet verecektir, tüm vatandaşlarımızı merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

“ATIL OLAN YAPININ TADİLATINI YAPARAK GENÇLER İÇİN UYGUN HALE GETİRDİK”

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Ekin Ceren Akbaş da şu bilgileri verdi:

“Genç Akademi Çayyolu projesi kapsamında Kent Estetiği Daire Başkanlığı olarak öncelikle atıl olan bu yapının tadilatını gerçekleştirerek gençler için uygun hale getirdik. Atölyelerimizin marifetiyle de tefrişatını tamamladık. Bu alanda ders çalışabilecekleri sesli ve sessiz çalışma alanları, 1 etkinlik amfisi ve münazara alanı bulunuyor. Ayrıca öğrenci topluluklarının kullanabileceği toplantı salonlarımız ve geniş bir etkinlik alanımız mevcut. Genç Akademi Çayyolu’na Ankaralı gençlerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

YOGA ATÖLYESİ İLE KAPILARINI AÇACAK

Yaklaşık 350 metrekare kapalı alan ve bahçeye sahip olan akademide ücretsiz ilk dersler 8 Ekim 2024 tarihinde Yoga atölyesi ile başlayacak. Hafta içi Salı ve Cuma günleri saat 14.30’da (Beytepe Mah. Hacı Bektaşı Veli Caddesi. 5452 sokak. NO: 1) adresinde hizmet verecek kursa kayıt yaptırmak isteyenler; adrese yüz yüze başvuruda bulunabiliyor.