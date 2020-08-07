Ankara Büyükşehir'den YKS Tercih Rehberlik Desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı öğrenci dostu uygulamalar bir bir hayata geçerken, son olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren adaylara “Tercih Rehberlik Desteği” verilmeye başlandı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, tercih süreci başlayan adaylara ücretsiz “YKS Tercih Rehberlik Desteği” sağlıyor.

KUŞCAĞIZ VE SİNCAN AYM İLE MAMAK VE GENÇLİK PARKI GENÇLİK MERKEZLERİNE BAŞVURULABİLİR

Tercih Rehberlik Desteğinin verildiği Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri koronavirüs tedbirlerine uygun olarak randevulu sistemle çalışıyor.

Maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen görüşmelerde, YKS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden adaylara uzman rehberler yardımcı oluyor.

YKS ve LGS öncesinde de online deneme sınavı desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi; 14 Ağustos’a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında uzman rehberler eşliğinde Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Mamak Gençlik Merkezi, Sincan Aile Yaşam Merkezi ve Gençlik Parkı Gençlik Merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih rehberlik hizmeti verecek.

ÖZEL DERSHANELERLE İŞ BİRLİĞİ

Büyükşehir Belediyesinin özel dershanelerle iş birliği yaparak öğrenci dostu bu hizmeti verdiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi Müdürü ve Edebiyat öğretmeni Elif Bekaroğlu, şöyle konuştu:

“Koronavirüs salgını sürecinde adaylar çok daha fazla stresli. Biz de gerekli desteği vermek için randevu sistemiyle görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske kullanarak, dezenfekte edilen ortamda öğrencileri karşılıyoruz. Gönül rahatlığıyla gelip profesyonel destek alabilirler.”

Uğur Dershaneleri Rehber Öğretmeni Buket Erol ise uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

“Covid-19 sürecinde olduğumuz için tüm tedbirlerimizi alarak öğrencilerimizle görüşmelerimizi sağlıyoruz. Bu süreçte sıkıntı yaşadıkları durumlar hakkında destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin istek ve beklentilerine öncelik vererek, doğru tercih yapmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Bir sınav bütün hayatı belirleyen bir durum değil bunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum.”

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezine sınav tercihi için rehberlik desteği almaya gelen adaylar bu uygulama için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Talha Karakuş: “Sosyal medya üzerinden bu hizmetten haberdar oldum. Çevremden de gelen öneriler üzerine buraya gelip rehberlik desteğinden yararlandım. Belediyenin öğrenci dostu uygulamalarından da ayrıca çok memnunum. Koronavirüs sürecinde biz öğrencilere çok fazla destek verildi. Profesyonel bir destek almanın çok faydalı olacağını düşünüyorum bu nedenle Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Umut Ünal: “Büyükşehir Belediyesinin YKS Tercih Rehberlik Desteği vereceğini sosyal medya üzerinden görünce çok sevindim. Profesyonel destek almak bizi daha iyi yerlere getirecektir. Bu nedenle rehberlik hizmetinden yararlanmak istedim.”

-Esra Nur Tezel: “Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden profesyonel rehberlik desteği verileceğini öğrenince çok mutlu oldum. Sınava ikinci kez katıldım. Sınav süreci kadar tercih süreci de çok önemli. Profesyonel kişilerden yardım almak istediğim için buraya geldim. Öğrenciye yönelik çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Yavaş’ çok teşekkür ediyorum.”