Ankara Büyükşehir'in Afet Farkındalık Eğitimleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve AKUT iş birliği ile Polatlı Namık Kemal Ortaokulu’nda “Afet Farkındalık Eğitim Semineri” düzenlendi. Seminerde temel bilgi ve kavramlardan afet öncesi yapılması gereken hazırlıklara, afet sırasında doğru davranış şekillerinden temel ilk yardım bilgisine kadar pek çok konu ayrıntılı olarak anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan afetlerin olası etkilerine karşı hazırlıklı olmak ve toplum güvenliğini artırmak amacıyla afetlere karşı bilinçlendirme konusunda çalışmalarına devam ediyor.

18 BİN 270 ÖĞRENCİ AFET FARKINDALIK EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet işleri Daire Başkanlığı ve AKUT iş birliği ile Polatlı Namık Kemal Ortaokulu’nda “Afet Farkındalık Eğitim Semineri” düzenlendi.

Eğitimde; temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar ve temel ilk yardım bilgisi ayrıntılı olarak anlatıldı.

Ankara’da ilçe bazında 42 okulda gerçekleşen eğitime, Polatlı genelinde 5 bin öğrenci katılırken, orta ve lise düzeyinde ise toplam 18 bin 270 öğrenci katıldı.

“BURADA ÖĞRENDİKLERİNİZ BİR ÖMÜR BOYU SİZE LAZIM OLACAK”

Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, afetler hakkında bilinçlenmenin hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, “Burada Akut’la iş birliği çerçevesinde Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitim Seminerleri yapmaktayız. Bu eğitimlerimize Polatlı’da İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birlikteliğiyle 12 okul bugün tamamlandı, Polatlı’da 5 bin 230 öğrencimiz bu eğitimleri aldı. Hedefimiz; Ankara genelinde 25 bin öğrenciye ulaşmak. İnşallah bu eğitimleri daha da çoğaltarak arttırmayı düşünüyoruz. Bugün burada öğrendiklerinizi evinizde ailenize, arkadaşlarınıza mutlaka anlatın ve hayat boyu unutmayın çocuklar... Çünkü burada öğrendikleriniz bir ömür boyu size lazım olacak. Hepinize afetsiz, sağlıklı günler diliyorum. Mansur dedenizin selamlarını, sevgilerini iletiyorum. Geldiğiniz için Ankara Büyükşehir Belediyesi ailesi adına tekrar çok teşekkür ederim” dedi.