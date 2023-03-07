Ankara Büyükşehir'in BELMEK kurslarında depremzede vatandaşlar için nevresim takımı dikiliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) depremzede vatandaşların yardımına koşmak için büyük bir seferberlik başladı. Eşofman takımı, pijama ve iç çamaşırı gibi ihtiyaçların dikimini gerçekleştirip bölgeye gönderen usta öğretici ve kursiyerler şimdi de deprem bölgelerindeki vatandaşlar için nevresim takımları dikmeye başladı.

Yaşanan deprem felaketinin ardından tüm birimleriyle teyakkuza geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarında da (BELMEK) usta öğreticiler ile kursiyerlerin koordinasyonuyla depremzede vatandaşlar için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin yaşandığı ilk günden beri yardım toplama merkezine dönüştürülen 58 BELMEK merkezi şimdi de dikiş atölyesine dönüştürüldü.

İHTİYACA GÖRE DİKİM YAPILARAK BÖLGELERE GÖNDERİLDİ

Atölyeye dönüştürülen 20 BELMEK merkezinde kursiyerler bugüne kadar eşofman takımından pijama ve iç çamaşırına kadar pek çok ihtiyaca göre dikiş yaparak, bölgelere gönderilmesini sağladı.

Son olarak ise merkezlere 12 bin metre kumaş alındı ve deprem bölgelerindeki vatandaşlara gönderilmek üzere nevresim takımları dikilmeye başlandı.

İLK ETAPTA 3 BİN NEVRESİM TAKIMI DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

12 bin metrelik bir kumaş alınarak BELMEK’lere dağıtıldığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Meslek Edinme Şube Müdürü Haluk Erdemir, “Depremin ilk haftasından itibaren bütün kurs merkezlerimizi yardım toplama merkezlerine dönüştürdük. Kendi imkânlarımız ölçüsünde neler yapabileceğimizi düşündük ve ilk etapta kıyafet dikimi gerçekleştirdik. Usta öğreticiler ile kursiyerlerin birlikte hareket ederek diktiği yüzlerce eşofman ve pijama takımını bölgelere gönderdik. Nevresim takımı dikimine de yeni başladık. Çünkü bölgeden gelen ihtiyaçlara göre harekete geçiyoruz. İlk etapta 3 bin nevresim takımı dikimi gerçekleşecek. Yine bölgeden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda da biz bütün imkânlarımızı yaralarımızı sarana kadar seferber etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELERİN DİKİMİ DEVAM EDECEK

Usta öğretici Hülya Akan Usta, “Mozaik öğretmeniyim. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Umuyoruz bir nebze de olsa yardımımız dokunur” derken bir diğer usta öğretici Hayriye İşlek ise “Giyim öğretmeniyim. Deprem bölgesindeki vatandaşların kullanması için nevresim takımı dikiyoruz. İnşallah onlara bir destek vermiş oluruz, mutlu edebiliriz. Bu felaketin üstesinden beraber gelebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Tecrübeli personellerin hızla dikimini tamamlayacağı nevresim takımları paketledikten sonra depremzede vatandaşlara teslim edilecek. Deprem bölgelerinde ihtiyaçlar tamamlanana kadar talep edilen malzemelerin dikimi BELMEK tarafından yapılmaya devam edecek.