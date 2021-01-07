Ankara Büyükşehir'in canlı ihaleleri 2020'ye damga vurdu

Pandemi nedeniyle halk sağlığı ile ilgili ve acil yapılması gereken ihalelerin dışında tüm ihalelerin ertelendiği 2020 yılında toplam 753 ihale canlı olarak yayınlandı. Yüksek maliyetli ve ihtiyaç fazlası lüks araçların satışından asbestli boru değişimine kadar çok sayıda ihalede yüksek kırım oranları elde edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra tüm Türkiye’ye örnek olan yeni bir şeffaf belediyecilik uygulaması başlattı.

Büyükşehir Belediyesine ait mal ve hizmet alım ihaleleri bu kapsamda 8 Mayıs 2019-31 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam bin 65 ihale sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV’den canlı olarak yayınlandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2020 YILINI 753 İHALEYLE TAMAMLADI

Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle halk sağlığını ilgilendiren acil ihaleler hariç diğer tüm ihaleleri ertelediği 2020 yılında ise toplam 753 ihaleyi canlı olarak yayınladı.

Hijyen önlemleri alınarak ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen ihalelere katılan firmalara dezenfektan, maske ve eldiven dağıtıldı.

TÜM FAALİYETLER KAMUOYUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE

İhaleler başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarını da canlı yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda şehrin birçok noktasına alt ve üst geçitler, yol, kavşak ve köprü yapım maliyetlerini asarak halkla paylaştı.

“Halkımıza hesap veriyoruz” sloganıyla raporlar yayımlamayı sürdüren Başkan Yavaş, 2020 yılında da Büyükşehir Belediyesinin tüm faaliyetlerini kamuoyunun gözü önünde yapma kararını adım adım uyguladı.

2020'DE ÖNCELİKLER DEĞİŞTİ

Kent yönetiminde sosyal belediyecilik ve halk sağlığını önceleyen anlayışla salgınla mücadele başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgının etkili olmaya başladığı Mart ayında sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara seslenerek acil ve toplum sağlığını ilgilendiren ihaleler hariç tüm ihalelerin ertelendiğini duyurdu.

Bu süreçte vatandaşları alınan kararlar hakkında günlük olarak bilgilendiren Başkan Yavaş, “Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz” diyerek, tüm Türkiye'ye örnek olan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplumsal dayanışma çağrıları ve kampanyaları düzenledi. Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları bu dönemde tüm faaliyetlerini toplum sağlığı, ekonomik ihtiyaçlar ve acil yatırımlara yönlendirdi.

TASARRUF SAĞLAYAN YÜKSEK KIRIM REKORLARI YAŞANDI

Başkan Mansur Yavaş’ın “Biz bu milletin bir kuruşunu boşa harcamamak için uğraşıyoruz” açıklamasının ardından kamuoyu önünde sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV’den canlı olarak yayınlanan ihalelerde yaşanan yüksek kırım nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tasarruf sağlamaya 2020'de de devam etti.

Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 62 firmanın teklif sunduğu “Muhtelif Alanlarda Duvar ve Şev Tanzimi Yapım” ihalesinde yüzde 32,61’lik kırım oranı yaşandı. ANFA Limited Şirketi tarafından “Çubuk-1 Barajı Park Alanı İnşaat, Elektrik ve Mekanik İşlerinin Revize Edilmesi” ihalesinde ise kırım oranı yüzde 21,43 oldu. Aynı gün içerisinde yapılan “Çubuk-1 Barajı Park Alanı Taş Pere ve Küp Taş Yapımı” ihalesinde de bir başka rekor kırım oranı yaşandı. Yaklaşık maliyeti 938 bin 684 TL tutarındaki ihale yüzde 33,52’lik kırımla 825 bin liraya ihale edildi. Böylece Çubuk-1 Barajı için yapılan iki ayrı ihalede Büyükşehir Belediyesi toplam 251 bin 619 TL tasarruf elde etti.

DİZİ İZLER GİBİ BÜYÜKŞEHİR İHALELERİ İZLENDİ

E-ihaleler de dahil olmak üzere 2020 yılı içinde canlı ihaleler izlenme rekorları kırmaya devam etti.

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın 20 Şubat 2020 tarihinde düzenlediği Çankaya ve Mamak’ta Büyükşehir’e ait taşınmazların satış ihalesi 4 saat 45 dakika canlı yayınlanarak süre rekoru kırdı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “Muhtelif Bölgelerde Yol-Kavşak Düzenleme Projeleri Danışmanlık Hizmet Alım İşi İhalesi”ni 18 bin 254 kişi izlerken, EGO Genel Müdürlüğü’nün “10 adet Taşınmazın Kiraya Verilmesi İhalesi” ise 3,5 saat sürdü.

Ocak 2020'de canlı olarak yayınlanan Halk Ekmek Genel Müdürlüğü’nün Simit Camekanı kura çekilişini ise 45 bin 955 kişi izledi.

LÜKS ARAÇLARIN SATIŞINA DEVAM EDİLDİ

Göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi birimlerine ait araçların sayısını azaltan ve geçmiş dönemlerde alınan yüksek maliyetli lüks araçları satışa çıkararak ciddi oranlarda tasarruf sağlayan Başkan Yavaş, tüm belediye birimlerinde kayıtlı ihtiyaç fazlası lüks araçların satışına 2020'de de devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “hizmetine ihtiyaç duyulmadığı” gerekçesiyle üç adet lüks arazi aracını satışa çıkardı. Geçmiş yıllarda belediye başkanlarının hizmetinde kullanılan lüks araçlar 13 Şubat 2020 tarihinde ikinci kez çıkılan ihalede satılarak 2 milyon 101 bin TL gelir elde edildi. 19 Kasım 2020 tarihinde BELKA A.Ş. tarafından düzenlenen ihalede 1 arazi ve 3 lüks binek araç 2 milyon 277 bin 500 TL’ye satıldı.

ANFA Genel Müdürlüğü de bünyesinde hizmet veren ticari ve lüks sınıfa giren ihtiyaç fazlası 9 aracın satışı için 7 Aralık 2020'de çıktığı ihalede toplam 1 milyon 244 bin 860 TL gelir sağladı.

BAŞKENT’İN İHTİYAÇLARINA ÖNCELİK

Halk sağlığını korumak amacıyla önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve mal alım ihalelerinde önceliği acil yapılması gereken altyapı çalışmalarına verirken, 2020 yılı Başkent’in ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu bir yıl oldu.

Polatlı ilçesinin temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması amacıyla ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 107 kilometrelik içme suyu isale hattı yapılması için çıkılan ve yaklaşık maliyetin 633 milyon 839 bin 231 TL olarak açıklandığı ihalede en düşük teklif 549 milyon 320 bin TL oldu. İhalenin tamamlanmasının ardından çalışmalar hızlandırıldı.

Ankara’nın yıllardır ihmal edilen sorunlarından biri olan içme suyu şehir şebeke hattındaki insan ve çevre sağlığını tehdit eden, uzmanların kanserojen olduğunu açıkladığı asbestli borular, Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda değiştirilmeye başlandı. Başkent’in 13 ilçesindeki toplam 220 kilometrelik asbestli borunun acilen değiştirilmesi için ilk ihale 3 Temmuz 2020 tarihinde Polatlı ve Beypazarı, ikinci ihale de 9 Temmuz 2020’de Nallıhan ve Ayaş ilçeleri için yapıldı.

Asbestli boruların acilen değiştirilmesi için bir süre önce kendi öz kaynaklarıyla çalışma başlatan ASKİ, Evren, Şereflikoçhisar Haymana ve Elmadağ’daki asbestli boruların değişimi için çıkılan ihalenin ardından dördüncü ihaleyi de Çubuk, Akyurt ve Keçiören ilçeleri için gerçekleştirdi.

BAŞKENTLİLER İÇİN TOPLU TAŞIMA ALANINDA ÖNEMLİ İHALELERE ÇIKILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesini (Natoyolu) Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlayacak 7,4 kilometre uzunluğunda ve 8 ayrı istasyondan oluşacak proje için ilk ihaleyi gerçekleştirdi.

Hafif Raylı Sistem (HRS) hattı projesinin “Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İhalesi”ni gerçekleştiren EGO Genel Müdürlüğü, 10 firmanın ön yeterlilik tekliflerini aldı.

CAN DOSTLAR UNUTULMADI

Sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için 7/24 mesai yapan Büyükşehir Belediyesi, 16 Eylül 2020'de 6 bin sokak hayvanına barınma sağlayacak ve maliyeti 26 milyon TL olan Çankaya Karataş Mahallesi’nde yapılacak yeni barınağın ihalesini de yaptı.

Yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla Avrupa Birliği standartlarına göre 4 metrekareye 1 hayvanın düşeceği yeni ve modern barınakta, 500 adet bölme (yaşam alanı) yer alacak.