Ankara Büyükşehir'in deprem bölgesine yardımları artarak devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin depremin ilk dakikalarından itibaren başlattığı yardım seferberliği, 5’inci günde de artarak devam ediyor. Acil ihtiyaç malzemesi dolu 500 TIR’ın bölgeye sevkini gerçekleştiren ABB’nin iştiraklerinden Seğmen Su 104 TIR içme suyu sevkiyatı gerçekleştirdi. Ayrıca, ABB, deprem bölgelerine gönderilmek üzere acil ihtiyaç malzemesi toplamaya da devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentte başlattığı destek kampanyaları ve yardım seferberliği depremin 5’inci gününde de artarak devam ediyor.

Yardım toplama merkezleri kuran ve buralara gelen insani ihtiyaç malzemelerinin sınıflandırılıp deprem bölgesine gönderilmesine kadar tüm birimleriyle birlikte süreci yöneten ABB, sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri dayanışmaya çağırmaya da devam ediyor.

104 TIR DOLUSU İÇME SUYU

ABB iştiraklerinden Seğmen Su, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan en yaşamsal unsurlardan biri olan içme suyunu temin ediyor. Seğmen su depremin meydana geldiği ilk günden itibaren afet bölgesine 104 TIR dolusu içme suyu sevkiyatı gerçekleştirdi.

GLUTENSİZ ÜRÜNLER DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIRILACAK

Ankara Halk Ekmek Fabrikasının Çölyak hastaları için ürettiği glütensiz ürünlerin deprem bölgesine ulaştırılması için hareket geçildi. Bölgeden çok sayıda talep gelmesinin ardından çalışmalara başlayan Halk Ekmek, 0312 592 93 49 ve 0549 248 72 09 numaralarından talepleri de alıyor.

500 TIR DOLUSU MALZEME GÖNDERİLDİ

Macunköy Metro İstasyonu, BELKO Soğuk Hava Deposu, ANFA Altınpark, Atatürk Spor Salonu ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında kurulan toplama merkezlerinden bugüne kadar 500 TIR’lık malzeme bölgeye sevk edildi.

Depremin yıkıcı etkisinin yanı sıra soğuk hava koşullarıyla de mücadele etmek zorunda kalan depremzedelerin acil olarak ihtiyaç duyduğu malzemelerin Deprem Destek Toplama Merkezi ve Belko Soğuk Hava Deposu dışında teslim edebilecekleri yardım noktaları şöyle:

-Altınpark ANFA Fuar Alanı

-Keçiören Esertepe Parkı

-Yenimahalle Cemre Parkı

-Pursaklar Recep Tayyip Erdoğan Parkı

-Sincan Harikalar Diyarı

-Etimesgut Göksu Parkı

-Çankaya Dikmen Vadisi

-Altındağ Gençlik Parkı

-Altınpark Tepehan

-Mamak 50. Yıl Parkı/Mavi Göl

-Çankaya Koru Metro İstasyonu

-Ayaş Kent Meydanı Belediye Binası

-Güdül Belediye Binası Önü

-Beypazarı Atatürk Parkı

-Nallıhan Kent Meydanı

-Polatlı Merkez

-Kahramankazan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı

-Çamlıdere Şeyh Semerkandi Türbesi Peyzaj Bina

-Çubuk Adnan Menderes Parkı

-Akyurt Osmanlı Mesire Alanı

-Altınpark Bitki Evi

-Haymana Terminal

-Şereflikoçhisar Terminal

-Gölbaşı Mogan Parkı

-Balâ Merkez.

Ankara Büyükşehir Belediyesi destek malzemelerinin bırakılabilmesi için ayrıca, Batıkent Atlantis Meydanı, Ayrancı Pazarı, Arcadium AVM önü ve Keçiören Şelale önü olmak üzere 4 yerde de geçici toplama noktası oluşturdu.

GENÇLİK PARKI’NDA SAĞLIK MALZEMELERİ TOPLANIYOR

ABB, deprem bölgelerinde ilk yardım amaçlı kullanılabilecek ilaç ve tıbbî sarf malzemeleri için toplama noktası kurdu.

Gençlik Parkı Düğün Salonu’nda alınan acil ihtiyaçlar ise şöyle;

-Serum(fizyolojik/dekstroz) ve serum seti

-İntraket

-Kronik hastalık ilaçları

-Batikon

-Oksijenli su

-Sargı bezi (muhtelif ölçüler)

-Gazlı bez

-Elastik bandaj

-Flaster

-Acil Durum Koruma Örtüsü

-Atel

-Alçı ve açıl pamuğu

-Tıbbî boyunluk

Kampanya kapsamında bir günlük süreçte 2 tona yakın ilaç ve tıbbî sarf malzemesi toplandı.

ASKİ EKİPLERİ TESPİT ETTİ ANKARA İTFAİYESİ KURTARDI

Türkiye’yi yasa boğan depremden hemen sonra hava ve karayoluyla deprem bölgesine gönderilen ABB arama kurtarma ekipleri, yüzlerce canı kurtararak hayata tutunmalarını sağladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yer altı dinlemesi yaparak su sızıntı ve kayıplarının önüne geçmek için kullandığı ‘akustik dinleme’ yöntemiyle enkazlarda yaşam belirtisi tespit ediyor. Depremin 4’üncü gününde Hatay Ürgenpaşa Mahallesi’nde ASKİ akustik dinleme ekibinin enkaz altında tespit ettiği 2 depremzede Ankara İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

DOLANDIRICI UYARISI

ABB, vatandaşları depremzedelere göndermek üzere nakit para isteyen dolandırıcılara karşı da uyardı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin ismi kullanılarak yapılan bazı telefon aramalarında, depremzedelere iletilmek üzere nakdi para talep edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Belediyemizin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur. Art niyetli kişilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.