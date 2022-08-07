Ankara Büyükşehir'in doğa yürüyüşlerinin üçüncüsü Çubuk Karagöl'de gerçekleşti

Başkentte sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, spor yapmayı teşvik eden projelere ev sahipliği yapmayı da sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te spor yapmayı teşvik eden projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri etkinlikleri devam ediyor. Üçüncüsü Çubuk Karagöl’de düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katılan Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı Mahalle Muhtarları ile vatandaşlar spor yaparken kentin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı da buldu.

Kentin doğal güzelliklerini keşfederken spor yapılmasını da sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri etkinlikleri devam ediyor. Üçüncüsü Çubuk Karagöl’de gerçekleştirilen etkinliğe; Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı Mahalle Muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

YAKLAŞIK 200 KİŞİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE KATILDI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çubuk Karagöl Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen Karagöl Doğa Yürüyüşü ve Spor Etkinliğine muhtarlar ve muhtarlıklar tarafından belirlenen yaklaşık 200 kişi katıldı.

Otobüslerle Çubuk Karagöl’e getirilen katılımcılar, bir yandan gün boyu doğa ile iç içe vakit geçirirken, bir yandan da yürüyüşten voleybola, aerobikten halat çekmeye kadar pek çok etkinlikte doyasıya eğlendi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, üçüncüsünü gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttüğümüz doğa yürüyüşlerinin üçüncüsünü Çubuk Karagöl Mesire Alanı’nda düzenliyoruz. Doğa Yürüyüşümüze Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı’nda görev yapan mahalle muhtarlarımız katıldı. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz.”

Bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ise, “Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte vatandaşlarımızın katıldığı bir doğa yürüyüşü etkinliği düzenliyoruz. Bu gibi faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

VATANDAŞLAR VE MUHTARLAR GEZİDEN MEMNUN AYRILDI

Çubuk Karagöl Mesire Alanı’nda gerçekleşen etkinliğe katılan muhtarlar ve vatandaşlar geziden memnun ayrıldıklarını belirterek düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Arzu Dervişoğlu (Gölbaşı Eymir Mahallesi Muhtarı): “İnsanlar pandemi döneminde çok sıkılmıştı. Böyle bir yürüyüşe ihtiyacımız vardı. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Fatma Şirin (Sincan Adalet Mahallesi Muhtarı): “Doğa yürüyüşünden çok keyif aldım. Çok eğlenceliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Arif Goriça: “Pandemi döneminde çok sıkılmıştık. Bu tür faaliyetlere ihtiyacımız vardı. Yürüyüş yaptık, halat çektik, aerobik hareketler yaptık. Çok eğlendik herkese teşekkür ediyorum.”

-Aytaç Fatih Aydoğan (Eryaman Göksu Mahallesi Muhtarı): “Bugünkü yürüyüşte çok güzel vakit geçirdik. Çok mutlu ayrılıyoruz. Yürüyüşte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Ilgın Deniz Dervişoğlu: “Gençler olarak bugün düzenlenen etkinlikten çok memnun kaldık. Mansur Başkanımızdan bu tür etkinlikleri çoğaltmasını istiyoruz.”

-Adnan Öztürk: “İnsanların bu güzellikleri tanıması ve buralara getirilmesi çok güzel, bizler çok eğlendik ve çok güzel vakit geçiriyoruz.”

-Safiye Avşar: “Doğa yürüyüşünden çok memnun kaldık temiz havada yürüyüş yaptık, aerobik yaptık. Kısacası güzel vakit geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”