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Ankara Büyükşehir'in düzenlediği ''Pozitif Ergen Gelişimi Programı'' tamamlandı

Ankara Büyükşehir'in düzenlediği ''Pozitif Ergen Gelişimi Programı'' tamamlandı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, ön ergenlik dönemindeki çocukların sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmayı hedefleyen ''Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı'' (PERGEL) tamamlandı. 2024 yaz döneminde Kızılcahamam Şifa Termal Otel’de düzenlenen programa katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı projelerine devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi ile Başkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ön ergenlik dönemindeki çocukların sosyal ve duygusal gelişmelerine katkı sağlayacak Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı tamamlandı.

PROGRAMA KATILAN ÖĞRENCİLER SERTİFİKALARINI ALDI

2024 yaz dönemi boyunca Kızılcahamam Şifa Termal Otel’de düzenlenen programa katılan öğrencilere sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürü Sevgi Karabulut, “Sözlerime Sayın Mansur Yavaş Başkanı’mızın selamlarını ileterek başlamak istiyorum. PERGEL Programı ile özverili bir çalışma yaptık. Bu programın önümüzdeki dönemlerde de olması için çalışacağız. Çocuklarımızı bu programla buluşturduğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Güney Kahraman, “Bugün burada olmak çok güzel. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Öğreticilerimize ve ailelerimize de çok teşekkür ederiz. PERGEL’in hayat buluyor olması müthiş keyifliydi” derken, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emine Arzu Oral ise “Çok heyecan ve umut verici bir süreçti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.  

Konuşmaların ardından programa katılan çocuklara sertifikaları takdim edildi.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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