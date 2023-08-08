Ankara Büyükşehir'in düzenlediği üniversite tercih günlerine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Beypazarı, Kahramankazan ve Çubuk Aile Yaşam Merkezleri “İyi Tercih Yarınları, Yarınlarınızı İse Aile Yaşam Merkezleri Belirleyecek” sloganıyla YKS’ye giren öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Üniversite Tercih Günleri’ne ev sahipliği yaptı. Üniversite tercihi yapmaya gelen yaklaşık 500 öğrenciye 10 uzman eğitmen ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen ‘öğrenci dostu’ uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

“İyi Tercih Yarınları, Yarınlarınızı İse Aile Yaşam Merkezleri Belirleyecek” sloganıyla hayata geçirilen ‘Üniversite Tercih Günleri’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençlerin doğru tercih yapabilmesi için ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

500 ÖĞRENCİ YARARLANDI

Beypazarı, Kahramankazan ve Çubuk Aile Yaşam Merkezlerine üniversite tercihi yapmaya gelen yaklaşık 500 öğrenci 10 uzman eğitmenden ücretsiz danışmanlık hizmeti aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının uzman eğitmenleri tarafından ilçelerden merkeze gelerek tercih hizmeti almakta zorlanan öğrenciler için düzenlenen danışmanlık hizmeti ile öğrenciler; sıralama ve puanlarına göre uzman rehberlerden hedefleri ve kariyer planlamaları hakkında ayrıntılı bilgi alışverişinde bulundu.

TERCİH GÜNLERİNE YOĞUN İLGİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün, “Beypazarı, Kahramankazan, Çubuk ve diğer ilçelerimizde de yürüttüğümüz tercih desteğimizi öğrencilerin doğru kariyer planlamaları ve gelecek planlamaları için kendi bünyemizde hizmet veren uzman eğitmenlerimizce tamamladık. Yoğun bir katılım ile karşılaştık. Öğrenci dostu uygulamalara farklı platformlarda devam edeceğiz” dedi.

ÖĞRECİLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Üniversite Tercih Günleri’ne katılan veliler ve öğrenciler, ücretsiz tercih günlerinin düzenlenmesinden duydukları memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Seyhan Güner (öğrenci velisi): “Sosyal medya üzerinden duyuruları gördüm. Ücretsiz böyle güzel bir hizmeti bize sundukları için teşekkür ediyorum. Üniversite sınavına hazırlanan bir oğlum var. Tercihlerimize farklı bir bakış açısı katması için bu hizmetten yararlandık.”

-Batuhan Açıkyıldız: “Sosyoloji alanında çift anadal yapmayı düşünüyorum ve buraya bunun hakkında bilgi almaya geldim. Profesyonel bir ekipten tavsiyeler almanın kariyerim açısından iyi olacağını düşünüyorum.”

-Bürol Kadir Özkan: “Büyükşehir Belediyesinin bu tercih programına ben de katıldım çünkü Kıbrıs’ta yazılım bölümü yazmayı düşünüyordum kafam biraz karışıktı. Burada hocalarımız eşliğinde biraz daha fikir olsun diye burayı tercih ettim. Temsilcilerimiz profesyonel insanlar, onlara güveniyorum. Güzel bir şekilde bu tercih sürecini atlatıp yoluma devam edeceğim.”