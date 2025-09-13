Ankara Büyükşehir'in Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan ve doğa sağlığına büyük tehdit oluşturan atık ilaçları, çevreye zarar vermeden imha etmek için yürüttüğü “Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası”na hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan ve doğa sağlığına büyük tehdit oluşturan atık ilaçları imha etmek için başlattığı “Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası”nı sürdürüyor. 2021 yılında 200 adet ilaç toplama konteyneriyle başlayan kampanya, 2025 yılı itibarıyla yola 600 ilaç toplama noktasıyla devam ediyor. 2021 yılından 2025 Ağustos ayına kadar geçen sürede, toplamda 86 ton atık ilaç toplandı ve imha edildi.

86 TON ATIK İLAÇ İMHA EDİLDİ

ABB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ve Ankara Eczacılar Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 2021 yılında 200 adet ilaç toplama konteyneriyle yola çıkan kampanya, 2025 yılı itibarıyla 600 ilaç toplama noktasıyla devam ediyor.

2021 yılından 2025 Ağustos ayına kadar geçen sürede kampanya kapsamında, toplamda 86 ton atık ilaç toplatıldı ve imha edildi.

KAMPANYA 19 İLÇEDE DEVAM EDİYOR

Doğa ve insan sağlığını önceleyen kampanya; Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçelerinde devam ediyor.

TÜZÜN: “AMAÇ İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI KORUMAK”

Yürütülen kampanya hakkında ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün şöyle konuştu:

“Hedefimiz bir kampanya dahilinde Ankara’da, gönüllü eczacılarımızla beraber bertaraf edilmesi gereken, zamanı geçmiş bütün ilaçlarımızı toplayarak, insan ve çevre sağlığını koruyacak şekilde bir proje yürütmek. Bugüne kadar başarıyla yürüyen bu projemizi genişleterek tüm Ankara’ya yaymaya çalışıyoruz, Ankara Eczacılar Odası’yla beraber çalışmalarımızda daha geniş kitlelere ulaşacağımız bir bilgilendirme kampanyasını da başlatacağız. Böylece evlerde dolaplarda duran, tarihi geçmiş, miadı dolmuş ilaçları alıp, bertarafını sağlayarak hem ekonomiye bir katkı sağlamış olacağız hem de çevre ve insan sağlığını korumuş olacağız.”

GÖNÜLLÜ ECZACI SAYISI ARTIYOR

Tüzün, gönüllü olmak isteyen eczacılar için izlenecek yol hakkında, “Eczacılarımız, Eczacılar Odası ile beraber başvuruları yapıyorlar, onlar üzerinden seçtiğimiz, onların bize gönderdiği bu işe gönüllü olan, ilaçları toplayacak olan, gelenleri bilgilendirerek, ilaçların getirilmesini sağlayacak olan eczacılarımızla çalışıyoruz. Bugün itibarıyla 600 adet eczanemizle, eczacımızla beraber ortak çalışmaya başlamış bulunuyoruz” dedi.

ABBASOĞLU:“İLAÇLARIN NORMAL ATIKLARDAN AYRIŞMASI GEREKİYOR”

Yapılan proje kapsamında, Ankara Eczacılar Odası Başkanı Cumhur Cem Abbasoğlu, “Ankara’nın 200 noktasında, Ankara Büyükşehir Belediye’mizle beraber atık ilaçları zaten topluyorduk, bugün itibarıyla 400 eczanemiz daha bu projemize dahil oldu, toplamda 600 eczanemizde atık ilaçları topluyoruz. Burada ben vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum, lütfen evlerinizde bulunan ilaçları, son kullanma tarihi geçmiş ilaçları ve kullanmadığınız ilaçları çöpe atmayın. Bunlar çünkü normal atıklardan ayrışması gereken atıklar, bunları en yakın eczaneye götürerek, bu arkamda görmüş olduğunuz eczanelerde bulunan atık ilaç toplama kutularına atmaları. Bu noktada ben, Ankara Büyükşehir Belediye’mize de özellikle teşekkür etmek istiyorum, başından beri bu projemize çok büyük destekler verdiler, gerçekten insan sağlığını ve çevre sağlığını önemseyen bir proje olduğu için, bu projenin içinde yer almaktan biz de Ankara Eczacılar Odası olarak çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İNSAN VE DOĞA SAĞLIĞI İÇİN EL ELE

“Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası” için gönüllü olan Eczacı İfakat Yağmur,“ Bu proje sayesinde vatandaşlarımız, atık ilaçlarını imha edilmesi için eczanelerimize teslim edebilecek. Belediye’mize ve Ankara Eczacılar Oda’mıza bu proje için teşekkür ederiz. Bizler de eczacılar olarak bu projenin bir parçası olmaktan mutluyuz” dedi.

Evinde bulunan kullanılmayan ilaçları ve miadı dolmuş ilaçları, İlaç Atık Kutusu’na atmak için eczaneye gelen, Nuray Sonu gelen, “Evdeki fazla ve miadı dolmuş olan ilaçlarımı, atık ilaç kutusuna atmak için getirdim. İnsan ve doğa sağlığı için atık ilaçlarımızı atıyoruz” dedi.