Ankara Büyükşehir'in hasta nakil hizmeti sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, zor günlerinde Başkentlilere yardımcı olmak amacıyla başlattığı hasta nakil aracı hizmeti, vatandaşların imdadına koşmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 17 hasta nakil aracı, 7 diyaliz aracı ve 79 personeli Başkent 153 Çağrı Merkezi’ne gelen hasta ve engelli vatandaşların ihtiyaçları kapsamında kamu hastanelerine taşıma hizmeti hız kesmeden devam ediyor.

DİYALİZ HASTALARINA ÖZEL PROGRAM

24 saat hizmet veren ambulans hizmeti kapsamında, yatalak durumdaki hastalar sağlık elemanı eşliğinde hastaneye götürülüyor ve gerekli tedavi işlemlerinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

Sürekli diyalize girmek zorunda olan böbrek hastalarına da hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi; diyaliz hastaları için oturdukları semt, tedavi gördükleri diyaliz merkezleri ve tedavi günleri konusunda özel bir program hazırlanıyor. Daha sonra da diyaliz hastaları, bu program çerçevesinde evlerinden alınıp diyaliz merkezlerine, diyalizden sonra da evlerine kadar götürülüyor.

PERSONELE EĞİTİM UZMAN EĞİTMENLER TARAFINDAN VERİLİYOR

Hizmeti veren personelin verimlilik ve başarı düzeyinin artırılması için kurum içi eğitimler ise düzenli olarak veriliyor.

Eğitimler kapsamında; Etkili İletişim ve Empati Eğitimi, Tıbbi Atık Yönetimi, Hasta Hakları ve Güvenliği ile Hasta Transferi ve Taşıma Eğitimi uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, “Ambulans hizmeti veren birimimizde çalışan arkadaşlarımızın mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması ve yetkinlik düzeyinin yükseltilmesi için eğitimler düzenliyoruz” diye konuştu.