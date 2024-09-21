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Ankara Büyükşehir'in hayvan yetiştiricileri için silajlık mısır hasadı başladı

Ankara Büyükşehir'in hayvan yetiştiricileri için silajlık mısır hasadı başladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda bulunan 130 dönümlük araziye ekilen silajlık mısırın hasadına başladı. Kaliteli kaba yem Başkent genelinde hayvan yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerine 4 yıldır ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üreticiye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan BAKAP’ta, 130 dönümlük arazide ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı ve silaj paketlemesi başladı. 4 yıldır devam eden destek kapsamında, elde edilen kaliteli kaba yem Başkentte hayvan yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

 YAVAŞ: “ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

BAKAP’ta başlayan hasadı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üreticilerimize katkı sağlamak amacıyla BAKAP Tarım Kampüsü'nde 130 dönümlük alanda yetiştirdiğimiz silajlık mısırın hasadına başladık. Son dört yıldır, kaliteli kaba yemimizi Başkent'teki küçük aile işletmelerine ücretsiz olarak sunarak hayvan yetiştiricilerimize destek oluyoruz. Bu yıl da hasat ettiğimiz silajlar üreticilerimizin elini güçlendirecek. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz!”

 HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ BU SENEDE DESTEKLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mısır silajı desteğiyle Başkentli hayvan yetiştiricilerini girişimciliğe teşvik etmeyi ve üretimden kopmamalarını amaçlarken ekonomik yönden de destek olmayı sürdürüyor.

BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’ndaki çalışmalar esnasında konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Dinçer, “Tarım Kampüsünde ürettiğimiz silajlık mısırların hasadını gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız bu hasadın önce biçimini yapıyoruz daha sonra depolama alanında depoluyoruz sonra da paketleme ünitemizle paketliyoruz. Bu ürünlerin bir olgunlaşma süresi var. Bu olgunlaşma süresini tamamladıktan sonra Ankara kırsalındaki hayvansal üretim yapan üreticilerimize destek amacıyla dağıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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