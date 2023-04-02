Ankara Büyükşehir'in ''Her çocuğa sanat'' projesinde ilk konser heyecanı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Her Çocuğa Sanat” projesinde müzik eğitimi alan çocuklar ilk konserini verdi. Altındağ Gençlik Merkezi’nde düzenlenen mini konserde çocuklar ve velileri keyifli vakit geçirdi.

Başkentin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocukları müzikle tanıştırmak amacıyla hayata geçirilen ‘Her Çocuğa Sanat’ projesinde eğitim alan çocuklar ilk konserini verdi.

Proje kapsamında uzman eğitmenler ve akademisyenler tarafından çocuklara keman, çello ve koro olmak üzere müzik eğitimi veriliyor. ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Çocuk ve Sanatseverler Topluluğu’nun birlikte hayata geçirdiği proje kapsamında eğitim alan çocuklar ailelerine mini bir konser verdi.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Projeye ilişkin konuşan Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün, “Her Çocuğa Sanat’ projemiz kapsamında Altındağ Gençlik Merkezi’mizde çocuklarımızla birlikteyiz. Çocuklarımızın sanatla iç içe olması için bu projeyi başlattık. Bugün ilk konserlerini verecekler. Çocuklarımız için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

İlk konser heyecanını yaşayan çocuklar ve velileri ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Elif Azra Yıldırım: “Bugün koro gösterisi yapacağız. Yaklaşık iki aydır bu gösteri için hazırlanıyoruz. Bu koroda olduğum için çok mutluyum.”

-Hüseyin Taner Çiçek: “İki aydır korodayım. Çalışıyoruz. Şarkılar söylüyoruz ve çok eğleniyoruz. Çok heyecanlıyız.”

-Duru Hoşcan: “4 aydır keman çalıyorum. Kemanla burada tanıştım. İlk geldiğimde çok heyecanlanmıştım. Çok mutluyum.”

-Asel Mina Benli: “Keman çalabileceğim hiç aklımın ucundan geçmezdi. Daha sonra burada kemanla tanıştım ve kemanın çok güzel bir müzik aleti olduğuna karar verdim. Kemanı çok seviyorum.”

-Elif Nur Turgut: “4 aydır keman çalıyorum. Buraya geldiğim zamandan beri çok heyecanlı ve mutluyum. Kemanı çok seviyorum.”

-Miraç Efe Altuntaş: “Daha önce hiç keman çalmamıştım. Kemanla hiç aram yoktu. Burada ilk kez kemanla tanıştım. Çok seviyorum.”

-Ahmet Öztürk: “4 aydır keman çalıyorum. Kemanı çok seviyorum. Konser vermeyi de çok seviyorum.”

-Kamile Hoşcan: “Öğretmenimiz öncülük etti biz de sınıfça katıldık. Çok mutluyuz. Burada böyle bir etkinlik olmasından dolayı çok mutluyuz.”