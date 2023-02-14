Ankara Büyükşehir'in ilaçlama ekipleri deprem bölgesinde çalışmalara başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin depremzedelerin kaldıkları bölgelerde dezenfeksiyon ve kemirgen ilaçlaması için gönderdiği ekip Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da çalışmalara başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, çadırların, çöp bölgelerinin, hizmet ve kamu alanları ile çöp araçlarının ilaçlanarak salgın tehdidiyle mücadele edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük yıkıma sebep olan iki depremin sonrasında tüm imkânlarını seferber ederek afet bölgesine ihtiyaç malzemesi ulaştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde salgın riskine karşı temizlik çalışmalarına da başladı.

Depremzedelerin kaldıkları bölgelerde dezenfeksiyon ve kemirgen ilaçlama çalışması yapacak Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile BelPlas AŞ ekipleri Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’a ulaştı.

YAVAŞ: “SALGIN TEHDİDİYLE MÜCADELE EDİYORUZ”

İlaçlama ve dezenfeksiyon yapacak personelin görev yerlerine ulaştığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “BelPlas dezenfeksiyon ve ilaçlama ekiplerimiz Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da çalışmalara başladı. Çadırları, çöp bölgelerini, hizmet, kamu ve çöp araçlarını ilaçlayarak salgın tehdidiyle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremzede vatandaşların kaldığı bölgelerde hijyenin sağlanabilmesi ve kanalizasyonların devreden çıkarak taşması nedeniyle ortaya çıkan haşere ve kemirgenlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere birçok bölgede 10 araç ve 20 uzman ilaçlama personeli çalışma yapacak.