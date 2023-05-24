Ankara Büyükşehir'in Karavan Parkları ilgi görmeye devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl’de hizmete açtığı Karavan Parkları Başkentlilerden ilgi görmeye devam ediyor. Her türlü fiziki imkânın ve güvenliğin sağlandığı parklar; Başkentliler kadar Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen karavan tutkunlarının uğrak noktası hâline geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentte karavan turizmini yaygınlaştırmak amacıyla Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl’de hayata geçirdiği ‘Karavan Parkı Projesi’ kampseverlerden yoğun ilgi görüyor.

2021 yılında açılan Karavan Parkları; Başkentlilerin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen karavan tutkunlarının akınına uğruyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE, GÜVENLİ, KONFORLU KAMP KEYFİ

Kurtboğazı Barajı’ndaki 6 bin 500 metrekarelik ve Mavi Göl’deki 4 bin metrekarelik alana kurulan parklarda, karavan tutkunlarının tüm ihtiyaçları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Gelenlere kişiye özel yeşil alan, temiz su, elektrik, sosyal donatılar, güvenlik ve otopark imkânı sunuluyor.

PARKLAR VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Kısa sürede karavan tutkunlarının uğrak noktası haline gelen parklar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile hafta sonu tatilinin de birleşmesiyle birlikte dolup taştı. Aileleriyle birlikte parklara gelen vatandaşlar temiz havanın ve doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı. Ankara dışından da pek çok kişinin tercihi olan parklar vatandaşlardan tam not aldı.

Tatilin tadını çıkaran karavan tutkunları memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Satı Kızıloğlu: “Torunumun karavanı, onunla geldik. Çok güzel geçiyor, temiz hava alıyorum. Çalışanlarından temizliğine her şey çok güzel.”

-Sefa Gelişmek: “Ne zaman buraya gelsek, çok keyifli oluyor. Kış kamplarına da geldik. Çok güzeldi. Çok güzel düşünülmüş, planlanmış bir yer. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-Yasemin Kalay: “Buraya ilk defa geldik. Karavan kampı olarak çok güzel ve ferah bir yer, gölü görmek çok güzel. Biz çok beğendik. Çok güzel geçiyor. Herkese tavsiye ediyorum. Bir belediyenin böyle bir hizmet sunması çok güzel. Teşekkür ederiz.”

-Yalçın Kalay: “Belediyenin böyle bir imkân sunması çok güzel. Daha önde Kurtboğazı Barajı’ndaki parka gitmiştik. Bu kez Mavi Göl’e geldik. Çok beğendik. Su, elektrik gibi imkânların sunulması da ayrı güzel. Teşekkür ederiz.”

-Özgür Aygün: “Arada geliyoruz, yeni arkadaşlarla tanışıyoruz. Alan çok güzel. Elektrik, su var, bizle ilgilenen arkadaşlarımız var. Çok teşekkür ederiz.”

-Uğur Kızıloğlu: “Öncelikle ortam çok güzel. Doğayla iç içe, temiz. Karavan için gereken her imkân sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin böyle bir projeyi düşünmesi çok güzel, teşekkür ederiz. Sosyalleşiyoruz, çocuklar eğleniyor. Çok güzel.”

-Bulut Apaydın: “Bisiklete biniyorum, top oynuyorum, yeni arkadaşlar ediniyorum. Burası olmasaydı evde çok sıkılırdım. Burada çok eğleniyorum.”

-Kemal Dorukhan Coşkun: “1 yıldır buradayız. Gayet memnunuz buradan. Kafa dinlemelik bir yer.”

-İpek Sarı: “Buraya daha öncede gelmiştik. Burası beğendiğim bir yer. Manzarası çok güzel. Tırmanış yerleri benim için oyun alanı. Genel olarak burası çok güzel.”