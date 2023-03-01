Ankara Büyükşehir'in Kariyer Merkezi depremzedelerin iş bulma sürecine ortak oluyor

Başkentte istihdamın artırılması amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ‘ABB Kariyer Merkezi’ afet bölgelerinden gelen depremzede vatandaşların iş bulma sürecine ortak oluyor. ABB Kariyer Merkezi, 288 depremzede vatandaşı personel arayışında olan firmalara yönlendirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da yeni bir başlangıç için yanınızdayız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm birimleriyle harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi hem afet bölgelerinde hem de Başkentte çalışmalarına devam ediyor.

ABB, Gençlik Parkı içerisinde hizmet veren Kariyer Merkezi ile deprem felaketinin ardından yaşadıkları kenti terk etmek zorunda kalan depremzede vatandaşların iş bulma süreçlerini hızlandırmak için harekete geçti.

ABB Kariyer Merkezi’ne yaşanan depremlerin ardından toplam 603 depremzede vatandaş başvururken, 288 vatandaşın işverenlerle yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı.

YAVAŞ: “ANKARA’DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN YANINIZDAYIZ”

ABB Kariyer Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bugüne dek Kariyer Merkezimize 603 depremzede vatandaşımız iş başvurusunda bulundu. 288 vatandaşımız yeni işlerine başladı. Ankara'da yeni bir başlangıç için yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

603 DEPREMZEDE VATANDAŞ BAŞVURDU

Ankara Büyükşehir Belediyesine iş bulma amaçlı toplam 603 depremzede vatandaşın başvurduğunu belirten ABB İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Murat Sarıarslan, “Bu vatandaşlarımızın 288’inin işverenlerle yaptığı iş mülakatları olumlu sonuçlandı. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gerek işverenlerimizi gerekse depremzede vatandaşlarımızı https://kariyermerkezi.ankara.bel.tr/ internet adresi ve merkezi Ulus Gençlik Parkı’nda bulunan istihdam ofislerine davet ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi istihdam konusunda da depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

VASIF VE YETENEKLERİNE GÖRE YÖNLENDİRİLİYORLAR

Başkentte yeni bir hayat kurmaya çalışan depremzede vatandaşların iş bulma süreçlerine ortak olan ABB Kariyer Merkezi’nde depremzedeler, uzman ekiplerin verdiği danışmanlık hizmetiyle birlikte vasıf ve yeteneklerine göre göre ve firmaların personel talepleri doğrultusunda iş pozisyonuna yönlendiriliyor.

Ulus Hacı Bayram Mahallesi Gençlik Parkı Metro Kapı Girişi No:12 adresinde bulunan Kariyer Merkezi’ndeki görevli uzman personel; depremzedelere meslek edinme, kariyer planlama, CV hazırlama, iş arama kanallarının etkin kullanımı ve mülakat süreçleri hakkında nitelikli danışmanlık hizmeti veriyor. Depremzede vatandaşlar, “(0312) 507 42 44” numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler.