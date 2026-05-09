Ankara Büyükşehir'in Kent Gezileri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki tarihsel ve kültürel mirası yerinde tanıtma ve kentlilik bilincini güçlendirilme doğrultusunda hayata geçirdiği kent gezileri kapsamında Polatlı ilçesine tarihi bir keşif programı düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin tarihi ve kültürel dokusunun güzelliklerini geziyle taçlandırarak köklü geçmişini tanıtmaya devam ediyor.

ABB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen gezi programı kapsamında Başkentliler, Frig Uygarlığı’nın başkentinden Sakarya Meydan Muharebesi’ne uzanan kahramanlık destanlarına ev sahipliği yapmış olan ve kent tarihinin can bulduğu Polatlı ilçesini ziyaret etti.

BAŞKENTLİLER FRİGLER’DEN CUMHURİYET DÖNEMİ’NE UZANAN TARİHİ YERİNDE GÖZLEMLEDİ

Bölgenin öne çıkan tarihî ve kültürel duraklarından Gordion Antik Kenti, POTA Müzesi ve Duatepe’yi kapsayan çok yönlü gezi programıyla hem öğretici hem de keşif dolu bir yolculuğa çıkan Başkentliler, dolu dolu bir gün geçirdi.

Uzman rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide, her bir noktanın tarihsel arka planı, kültürel önemi ve bölgenin kentin tarihsel gelişimindeki konumu detaylı şekilde aktarılırken; katılımcılar da kentin köklü tarihiyle bölgenin maneviyatını yerinde gözlemleme imkânı buldu.

BAŞKENTLİLERDEN GEZİYE TAM NOT VE BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Gezi programıyla birlikte tarih, arkeoloji ve milli mücadele temalarını bir arada deneyimleyerek Ankara’nın çok katmanlı kültürel yapısını yerinde keşfeden Başkentliler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek duygularını şu sözlerle ifade ettiler:

-Ahmet Gültop: “Yakımızdaki tarihleri, sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Başkan sayesinde görüyorum, teşekkür ederim. Buraları internetten okudum ama aslını görmek, orada onu duygusal yaşamak daha önemli.”

-Semra Emekli: “Burayı çok merak ediyordum, çok güzel bir gezi oldu. Teşekkür ediyoruz Belediye’mize, bize bu olanağı sağladığı için. Polatlı, güzel ve anlamlı bir yer. O duyguyu hissettik rehberin anlatımlarıyla.”

-Çeşminaz Yurtseven: “İlk defa katılıyorum bu geziye ve Polatlı’ya da ilk defa geliyorum. Özellikle, Gordion Antik Kenti’ne bayıldım, Duatepe çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkürler.”

-Nergiz Geygen: “Çok güzel buldum. Değişiklik oldu bizim için de tarihi yerleri gördük, mesire alanını gördük, dinlendik, buradaki müzemizi gördük, çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Genel olarak gayet güzel, herkes keyifli bir gün geçiriyor. Biz de tarihimizi, buraların var oluşunu gördük, güzeldi. Teşekkür ediyoruz Mansur Yavaş’a böyle bir gezi düzenlediği için.”

-Nuray Kıymaz: “İlk defa bu geziye katılıyorum, çok memnun kaldım, görmediğim yerleri gördüm. Özellikle, buralara gelemezdim yani sağ olsunlar. Duatepe falan çok harika yerler, eski şeyleri görmek bize bilgi kattı, çok güzel oldu. Mutlu bir gün geçiriyorum, ayarlayanlardan Allah razı olsun.”

-Tülin Kutay: “Belediye’nin düzenlemiş olduğu bu tur programıyla ilk önce POTA Müzesi’ni gezdik daha sonra Duatepe’ye çıktık, tarihi dokusu çok güzeldi ve bizi çok etkiledi, çok mutlu oldum burayı gördüğüm için daha sonra Gordion Antik Kenti’ne geldik, çok güzel bir tur oldu. Belediye’ye de bu katkılarından ötürü çok teşekkür ederim.”

BÖLGEDE ‘5. ULUSLARARASI GORDİON MARATONU’ DA DÜZENLENECEK

Ayrıca programda katılımcılar, Gordion ve çevresinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, 10 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan ‘5. Uluslararası Gordion Maratonu’ hakkında da bilgilendirildi. Maraton, katılımcılara tarihî bir atmosferde spor yapma imkânını sunarken, bölgenin turizm potansiyeline de katkı sunmayı hedefliyor.