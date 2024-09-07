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Ankara Büyükşehir'in okul kıyafeti desteği 13 bin 765 aileye ulaştı

Ankara Büyükşehir'in okul kıyafeti desteği 13 bin 765 aileye ulaştı
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin ilkokul birinci sınıfa başlayan çocuklarına yönelik başlattığı ‘okul kıyafeti desteği projesi’ kapsamında 13 bin 764 aileye ulaştı. Ailelerin Başkent Kartlarına toplamda 13 milyon 979 bin TL’lik ödeme yapıldı.

Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilkokul birinci sınıfa başlayan çocuklar için okul kıyafeti desteği projesini başlattı.

Ankara’da, Başkent Kart sahibi ailelerin çocuklarının eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla yeni bir uygulamaya daha imza atıldı. 10 bin ailenin Başkent Kart’ına, ilkokul birinci sınıfa başlayan 10 bin 166 çocuk için okul giysisi alımlarında kullanılabilecek 1000 lira destek ödemesi yatırıldı.

TOPLAM 13 BİN 979 ÇOCUK FAYDALANDI

Ailelerin eğitim masraflarını hafifleten proje kapsamında, 10 milyon 166 bin lira ödeme yapan Büyükşehir Belediyesi ayrıca 3 bin 764 ailenin 3 bin 813 çocuğu için ek olarak 3 milyon 813 bin lira daha ödeme gerçekleştirdi.

Böylece bugüne kadar 13 bin 764 ailenin 13 bin 979 çocuğuna Başkent Kart aracılığıyla toplamda 13 milyon 979 bin lira giysi desteği sağlanmış oldu. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 101 bin 40 ailenin ilk ve ortaokul öğrencisi 119 bin 428 çocuğu için de 108 milyon 412 bin 750 lira kırtasiye desteği sağladı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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