Ankara Büyükşehir'in POMEM Parkur Hazırlık Kursları için başvurular başlıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) sınavına hazırlanan adaylara yönelik başlattığı ücretsiz hazırlık parkur kursları devam ediyor. Adaylar, 16 Eylül Pazartesi günü “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru yapabilecek. POMEM parkur hazırlık kursu ise 23 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.
Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesinin; Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) alanındaki adaylara yönelik başlatılan ücretsiz hazırlık parkur kursları devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, POMEM’e yönelik hazırlık kursları için başvuruları almaya başlıyor.
Fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kursuna katılmak isteyen adaylar, 16 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren http://www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Parkur hazırlık kursu ise 23 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.
Adaylar, gruplar hâlinde antrenmanlarda dayanıklılık, kuvvet, çeviklik-çabukluk, esneklik ve denge-koordinasyon alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.
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