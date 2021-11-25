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Ankara Büyükşehir'in ücretsiz SMA test için bin 911 çift başvurdu

Ankara Büyükşehir'in ücretsiz SMA test için bin 911 çift başvurdu

Toplum sağlığını önceleyen çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) testi uygulamasına bugüne kadar bin 911 çift başvururken, test sonuçlarına göre 42 kişide gen delesyonu tespit edildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Hiçbir çocuk SMA ile tanışmasın diye çiftlerimizi alternatif çözümlere yönlendirdik” dedi.

      İnsan odaklı çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi toplumda önemli sağlık sorunlarının başında gelen Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı için harekete geçti.

      “Önceliğim insan ve insan sağlığı” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gelecek nesillerin daha sağlıklı olması amacıyla 21 Nisan 2021 tarihinde yeni evlenecek çiftlere duyuru yaparak SMA testini ücretsiz karşılayacaklarını açıkladı.

SMA TESTİ İÇİN BAŞVURU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

      Spinal Musküler Atrofi (SMA) testine ilgi her geçen gün artarken bugüne kadar bin 911 çift ücretsiz test için ABB’ye başvurdu.

      Büyükşehir Belediyesi “https://forms.ankara.bel.tr/ smatesti” adresi  üzerinden başvuruları almayı sürdürürken, Başkent Üniversitesi  ile yapılan protokol kapsamında test yaptıran çiftlerden 42 kişide gen delesyonu tespit edildi.

      Konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ücretsiz SMA testi hizmetimize bugüne dek 1.911 çift başvurdu. 42 gen delesyonu saptandı. Hiçbir çocuk SMA ile tanışmasın diye çiftlerimizi alternatif çözümlere yönlendirdik” ifadelerini kullandı.

      Mücavir alan sınırları içerisinde 2021 yılı sonuna kadar evlenecek genç çiftlerden isteğe bağlı olarak birinin test ücreti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaya devam edecek.

 

Etiketler abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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