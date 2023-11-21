Ankara Büyükşehir'in Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde Büyük Dönüşüm dergisi yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde Büyük Dönüşüm” isimli dergiyi yayınlamaya başladı. Dergide, kuruluşun ve kurtuluşun kalbi Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde tamamlanan ve devam eden projeler detaylı bir şeklide anlatıldı. Dergi, Ulus bölgesi ile çevresindeki esnaf ve vatandaşlara dağıtılacak. Online olarak da dergiye https://www.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden erişilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte bir yandan Roma ve Cumhuriyet Dönemi’ne ait yapıları ayağa kaldırırken bir yandan da yapılan çalışmaları kamuoyuna tanıtmaya devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde Büyük Dönüşüm” isimli dergi, hem dijital ortamda hem de yazılı olarak yayınlanmaya başlandı. Dergide ABB tarafından Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde tamamlanan ve devam eden projelere yer verildi.

BİR ULUSUN DOĞDUĞU YER BAŞKENTLİLERE TANITILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Bir Ulusun Doğduğu Yer” sloganıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ön sözü ile başlayan “Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde Büyük Dönüşüm” isimli dergi de 4 yıl boyunca tamamlanan ve devam eden 37 proje tanıtılıyor.

Dergi, Ulus bölgesi ile çevresindeki esnafa ve vatandaşlara dağıtılacak. Online olarak da dergiye https://www.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden erişilebilecek.

Tüm vatandaşların yürütülen önemli ve özel çalışmaları yakından tanıması için basımı gerçekleştirilen dergide şu projeler yer alıyor:

-ULUS 100. YIL MEYDANI TAMAMLANIYOR

-ULUS İŞ HANI VE ESKİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

-ROMA TİYATROSU

-ARKEOPARK ANKARA

-İÇ KALE 1. VE 2. ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ TAMAMLANDI

-İÇ KALE 3. ETAP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

-ANKARA KALESİ (KALE AYDINLATMA, DIŞ KALE SUR DUVARI RESTORASYONU)

-HIDIRLIKTEPE REKREASYON ALANI VE 100. YIL ŞÜKRAN ANITI

-ULUS HALİ YENİLENİYOR

-ANAFARTALAR ÇARŞISI YENİLENDİ

-ULUS KÜLTÜR MERKEZİ, KAPALI ÇARŞI VE DOLMUŞ DURAKLARI

-1910 ANKARAGÜCÜ MEYDANI

-ÇERKEŞ SOKAK VE ÇEVRESİ

-HÜKÜMET CADDESİ

-ULUS KENT MEYDANI, KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARININ DÜZENLENMESİ

-ULUS ANAFARTALAR BELEDİYE ÇARŞISI

-KONYA SOKAK VE ÇEVRESİ

-ANAFARTALAR CADDESİ YENİLENİYOR

-SOBACILAR ÇARŞISI

-ÇIKRIKÇILAR YOKUŞU

-POSTA CADDESİ

-ROMA YOLU

-BENTDERESİ DOLMUŞ DURAKLARI REKREASYON ALANI (ARKEOPARK KARŞISI)

-ULUS KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI (KAİP)

-ZAFER ANITI (ULUS ATATÜRK HEYKELİ)

-ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ’NDE ÇEŞMELER

-KALE’DESİN OFİSİ

-GENÇLİK, AİLE VE ÇOCUK DANIŞMANLIK MERKEZİ

--İTFAİYE MÜZESİ

-GASTRONOMİ MERKEZİ VE SOSYAL TESİS (ESKİ ZENGER PAŞA KONAĞI)

-GÖRME ENGELLİLER İÇİN MÜZE

-ULUS RİNG HATTI

-ANKARA KALESİ İLLÜSTRASYON HARİTA

-BELLEK ANKARA

-21. UNESCO DÜNYA MİRASI “AHİ ŞEREFEDDİN CAMİSİ”

(ARSLANHANE CAMİSİ)

-İSTİKLAL (ESKİ YAHUDİ) MAHALLESİ

-HERGELEN MEYDANI