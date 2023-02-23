Ankara Büyükşehir'in ''Yemek Ver'' kampanyasında destek 10 milyon TL'yi aştı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin meydana gelen büyük depremin ardından “Bir Yemek de Benden” sloganıyla başlattığı “Yemek Ver” kampanyasına hayırsever vatandaşlar büyük ilgi göstermeye devam ediyor. Kampanyada destek tutarı 6 günde 10 milyon TL’yi aştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkente gelen depremzede vatandaşlar için “Bir Yemek de Benden” sloganıyla başlattığı “Yemek Ver” kampanyasına destek büyüyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 16 Şubat Perşembe günü “Bugüne dek iyilikle yüzlerce kişinin yüzünü güldürdünüz. Şimdi hepinizi yine sofralara bereket olmaya davet ediyorum” sözleriyle duyurduğu “Yemek Ver” kampanyasında destek tutarı 10 milyon TL’yi aştı.

YAVAŞ: “164 BİN PAKET AŞ OLAN HERKESE MİNNETLE…”

“Yemek Ver” kampanyasının son durumuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sitede vereceğiniz her destek, bir depremzede vatandaşımıza kahvaltı, yemek ve mutluluk oluyor. 6 günde 81 ilimizden ve yurt dışından 10 milyon TL'nin üzerinde destekle 164 bin paket aş olan herkese minnetle...”

3 FARKLI SEÇENEK SUNULUYOR