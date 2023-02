Ankara Büyükşehir'in Yemek Ver kampanyasında ilk yemekler yola çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm Türkiye’yi dâhil ettiği ‘Yemek Ver’ dayanışma kampanyası, yardımsever vatandaşlardan büyük ilgi gördü. ‘Bir Yemek De Benden’ sloganıyla duyurulan kampanyanın yemekver.org adresi aracılığıyla alınan yemek paketi miktarı 32 bin 110 adet olurken toplam iyilik tutarı ise 2 milyon 36 bin 300 TL’ye ulaştı. Sipariş verilen yemekler ABB iştiraki BelPa Mutfak’ta özenle hazırlanıp paketlenerek depremzede vatandaşlara doğru yola çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinden Ankara’ya gelen vatandaşları için tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak bir yardım kampanyasını daha başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Bir Yemek De Benden’ sloganıyla ‘Yemek Ver’ dayanışma kampanyasını başlattı. Kampanyanın duyurulmasının ardından yemekver.org adresi üzerinden 21 bin 74 adet yemek paketi siparişi verilirken, toplam miktar 2 milyon 36 bin 300 TL’ye ulaştı.

32 BİN 110 PAKET YEMEK SİPARİŞİ VERİLDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “Bugüne dek iyilikle yüzlerce kişinin yüzünü güldürdünüz. Şimdi hepinizi yine sofralara bereket olmaya davet ediyorum” ifadeleriyle sosyal medya hesabından duyurduğu kampanya kısa sürede büyüdü.

Yavaş daha sonra yaptığı paylaşımda “Depremden etkilenen vatandaşlarımız için başlattığımız #YemekVer kampanyasına gelen destek 9 saatte 2 milyon TL’ye ulaştı” ifadelerini kullandı.

YEMEK PAKETLERİ HAZIRLANARAK YOLA ÇIKTI

Siparişlerin alınmaya başlamasının ardından ABB iştiraki BelPa Mutfak’ta da yemek hazırlıkları başladı. Hazırlanan kahvaltı paketleri ve ev yemekleri AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan depremzede vatandaşların adreslerine götürülmek üzere yola çıktı.

Tek amaçlarının tüm halkın sergilediği birliğin bir parçası olmak olduğunu belirten BelPa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, “ABB olarak BelPa Mutfağı’mızda üst seviyede bir koordinasyon çalışması sürdürülmektedir. Başlattığımız ‘Yemek Ver’ kampanyası 81 ilden yoğun ilgi gördü. Bu zorlu günde tek gayemiz milletimizin sergilemiş olduğu birliğin bir parçası olmak. Evlere yemek servisine devam ederek depremzede vatandaşlarımızın yaralarını birlikte saracağız. Deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun. Başkanımızın da hep söylediği gibi; her bir can, her bir canlı çok kıymetli…” diye konuştu.