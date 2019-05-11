Ankara Büyükşkşehir Belediyesi engelleri sevigiyle aşıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi üyelerinden 22 yaşındaki Ali Batıhan Oğuz, yüzme dalında elde ettiği derecelerin yanı sıra sanatsal çalışmalarda gösterdiği başarılarla da örnek oluyor.

12 MADALYALI ÖRNEK YÜZÜCÜ

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda tüm engelleri aşarak başarıya kulaç atan Ali Batıhan Oğuz'un, farklı stillerde tam 12 madalyası bulunuyor.

Yarışmalarda Türkiye dördüncülüğü elde eden genç yüzücü, şampiyonluğu göğüslemek için antrenmanlarına hiç durmadan devam ediyor.

AZİM ENGEL TANIMIYOR

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde özel bir eğitim alarak, engelsiz insanların bile öğrenmekte zorlandığı Kuranı-ı Kerim'i Arapça okumayı başaran, çini ve takı tasarımı ile ebru sanatıyla ilgilenen Ali Batıhan Oğuz'un çalışmaları, çeşitli sergilerde sanatseverlerin beğenisine de sunuluyor.

Azmi ve inancıyla öğretmenlerinin takdirini, arkadaşlarının da sevgisini kazanan Ali Batıhan, aldığı bire bir eğitim sayesinde yeteneklerini geliştirdiği merkeze büyük bir mutlulukla geliyor.

BÜYÜKŞEHİR YANINDA

Doğuştan gelen, en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bile özel bir eğitime ihtiyaç duyan otizmli vatandaşların hayattan kopmadan, üreten bireyler olabilmesi için destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, imkanlarını adeta seferber ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin özel eğitmenleri ve merkezleri aracılığıyla sevgi, ilgi ve özveriyle sağlanan bu destekler sayesinde engelli vatandaşların topluma kazandırılması amaçlanıyor.

ÜRETEREK ENGELLERİ AŞIYORLAR

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, sunduğu olanaklarla Başkent’te yaşayan engelli bireylerin gelişimini ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamayı da kolaylaştırıyor.

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'ne geldikten sonra Ali Batıhan'ın sosyal gelişimine büyük bir katkısı olduğunu belirten Baba Harun Oğuz, oğlunun üreterek engelleri aştığını şu sözlerle dile getiriyor:

“Oğlum burada aldığı özel eğitimlerle sanatsal faaliyetlere yöneldi. Ortaya koyduğu ürünler kendine olan özgüvenini arttırdı. Öfke nöbetlerinde azalma olduğunu gözlemledik. Tüm yaşantısına olumlu bir katkı sağladı. Gönül rahatlığıyla, severek geliyoruz. Bu merkezin kapısı engellilere tamamen açık.”

SEVGİNİN GÜCÜ

Kuşcağız Aile ve Yaşam Merkezi Engelliler ve Yaşlılar Lokali yöneticilerinden Berrin Altuncu ise, “Sevginin gücüne inanarak bu yola çıktık. Ortaya çıkan başarılarla bunun karşılığını alıyoruz. Çini oldukça ağır ve zor bir sanat olmasına rağmen Ali kısa sürede çok güzel ürünler ortaya koydu. Özel çocuklarımızın bu tarz uğraşlarda başarılı olması oldukça zor ama Ali zoru başaran bir çocuk” sözleriyle Ali’nin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getiriyor.