Ankara Çayı'nda temizlik çalışması: 8 ayda 15 kamyon malzeme çıkarıldı

Çevre dostu çalışmalarını sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, insan ve doğa sağlığını tehdit etmemesi, ayrıca kötü kokunun giderilmesi için Ankara Çayı’nda ıslah çalışmalarına devam ediyor. Çubuk Çayı’ndan Akköprü mevkiine kadar olan hat boyunca, son 8 ayda temizlik ve iyileştirme çalışması yürüten ekipler, 15 kamyon atık malzemeyi (teressübat, bitki, hayvan ölüsü derisi, evsel atık, koltuk, yatak, kanepe, araba lastiği, inşaat atıkları) temizledi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, çevre kirliliğinin önlenmesi ve düzenli akışın sağlanması amacıyla Ankara Çayı’nda rutin temizlik çalışması yürütüyor. Yılbaşından bu yana Çubuk Çayı ile Akköprü arasındaki bölümde temizlik yapan ekipler, 15 kamyon malzemeyi çaydan uzaklaştırdı. Keçiören Ihlamur Vadisi Parkı’nda vatandaşları rahatsız eden kötü koku sorununa da el atan ASKİ ekipleri, Kamil Ocak Sokak üzerinde bulunan yağmur suyu hattına karışan atık su (kanalizasyon) sorununu çözdü.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, toplum sağlığının korunması için Ankara Çayı’ndaki temizlik çalışmalarının bir program dâhilinde yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Ankara Çayı, Sakarya Nehri’nin 2. büyük kolu. Başkentin doğusundan başlayıp, Sincan’da Çubuk Çayı ile birleşiyor, Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinden geçerek Ankara’yı 2’ye bölüyor. 2013 yılında ıslahı tamamlanan Ankara Çayı, Ankara’nın yağmur suyu yükünü de taşıyor. İklim krizi ve küresel ısınma nedeniyle geçmişte karşılaştığımız ani sel ve su taşkınlarında Ankara Çayı’nın tam kapasiteye ulaştığı hatta kapasitesinin üzerine çıktığı durumları yaşadık. Sel manzaralarının oluşmaması için Ankara Çayı’nda düzenli akışın sağlanması çok önemli. Ekiplerimiz, çayda düzenli akışın sağlanması için rutin temizlik çalışmalarını itinayla sürdürüyor.”

YAĞMUR SUYU HATTINA KARIŞAN ATIK SU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan ASKİ ekipleri, Ankara Çayı’nın Keçiören ilçesi Ihlamur Vadisi Parkı’ndan geçen bölümünde, bölge sakinlerinin yoğun kötü koku ve artan sinek şikâyetini araştırdı. Ekipler, Kamil Ocak Mahallesi, Kamil Ocak Sokak üzerinde yer alan yağmur suyu hattına atık su karıştığını tespit etti. Gerçekleştirilen kazı çalışmasının ardından söz konusu atık su, yeniden atık su kolektörüne bağlandı. Ayrıca Solfasol Mahallesi üzerinden gelen pis su kuşaklama hattı üzerindeki kanalizasyon arızası da giderildi. Çalışmalar ile çaydaki bulanık görüntü ve bölgedeki kötü koku sorunu çözüldü.

“KÖTÜ KOKU TAMAMEN ORTADAN KALKTI”

Keçiören ilçesi Şefkat Mahallesi Muhtarı Burcu Yüksel Dinler, çalışmadan duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti:

“Ihlamur Vadisi’nden geçen Ankara Çayı’na yönelik vatandaşlardan gelen şikâyetler vardı. Biz de muhtarlık olarak gerekli birimlere şikâyetlerimizi bildirdik. Yapılan başvurular neticesinde gerçekleştirilen temizlik ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle büyük bir memnuniyet duyuyorum. ASKİ tarafından yürütülen düzenli temizlik ve ayrıştırma çalışmaları sayesinde bölgede uzun süredir hissedilen kötü koku tamamen ortadan kalktı.

Bu önemli hizmet için başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a, ASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden emek veren tüm fedakâr çalışma arkadaşlarına, mahallem ve şahsım adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Bölge sakini Erdem Şaban ise “15 yıldır semt sakini olarak bu bölgede yaşamaktayım. Bizim bu bölgedeki en büyük sıkıntımız dere yatağından akan atık su problemiydi; yoğun koku ve sinek olmasıydı. ASKİ Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle temizlik çalışmaları başladı. Daha sağlıklı şekilde ilerleyeceğine eminim. Kendilerine bu konuda teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Ankara Çayı, Çubuk, Hatip, Ova ve İmrahor Çayları ile Ravlı ve Söğütözü Derelerinden besleniyor. Aslında kent için çok önemli bir tatlı su kaynağı olmasına rağmen doğal unsurların yanı sıra yıllardır evsel ve endüstriyel atıklar nedeniyle kirlenen Ankara Çayı, 1990’lı yıllardan itibaren kirlilik alarmı verdi. ASKİ, Ankara Çayı’nı programlı şekilde temizleyerek kötü koku ve çevre kirliliğini önlemek için çaba sarf ediyor.