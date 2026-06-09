Ankara FOMGET'te Anne-Kız futbol heyecanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, anneleri bu kez tribünden sahaya taşıdı. FOMGET’in düzenlediği Anne-Kız Futbol Turnuvası’nda anneler ve kızları aynı takımda forma giyerek hem mücadele etti hem de unutulmaz anılar biriktirdi. Turnuva sonunda dereceye giren ilk üç takıma kupa takdim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı tarafından düzenlenen Anne-Kız Futbol Turnuvası, Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde büyük bir coşkuya sahne oldu.

FOMGET altyapı sporcuları ile ücretsiz futbol okullarında eğitim alan sporcu ve annelerinin katıldığı organizasyonda, anneler ve kızları aynı takımın formasını giyerek sahada mücadele etti.

Sporcu annelerinin çocuklarının gelişim sürecindeki görünmeyen emeklerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında dört takım oluşturuldu. Toplam dört maçın oynandığı turnuvada anne ve kızlar, sahada dayanışma ve takım ruhunu birlikte yaşadı. Kızlarıyla aynı takımda mücadele eden anneler, birlikte pas yapmanın, gol sevincini paylaşmanın ve ortak hedef doğrultusunda sahada yer almanın mutluluğunu yaşadı. Turnuva sonunda dereceye giren ilk üç takıma kupa takdim edilirken, organizasyona katılan annelere de günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

“ANNELERİMİZİN EMEKLERİ ÇOK BÜYÜK”

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Altyapı Sorumlusu Kezban Gülşen Eşkil, sporcu annelerinin fedakârlıklarına dikkat çekerek, “Futbol birçok şeye vesile… Amacımız elbette performans grupları futbol müsabakalarına hazırlanmak. Ankara Büyükşehir Belediyesi futbol takımımızı hem altyapıda hem Süper Lig’de sporcu anlamında beslemek ve müsabakalara hazırlamak, şampiyonluklar yaşatmak. Fakat bununla birlikte bir spor kültürü oluşturmak amacıyla annelerimize değişiklik olsun istedik. Çünkü arka planda çok emek veriyorlar kızlarımızın beslenmesinde, uykusunda, okul hayatında, eğitim hayatında, antrenman sürecinde onların emekleri çok büyük” dedi.

FOMGET altyapısının sosyal sorumluluk yönüne de değinen Eşkil, Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde her yaş grubuna yönelik ücretsiz futbol okullarının sürdüğünü belirterek, futbola ilgi duyan tüm Ankaralı kız çocuklarını ve genç kadınları tesislere davet etti. Eşkil, “Altyapı olarak aslında iki temel ayağımız var. Birincisi sosyal sorumluluk olarak her yaş grubunda ücretsiz futbol okullarımız devam ediyor. Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde her çocuğumuz Ankara'nın her yerinden herhangi bir ücret ödemeden burada futbol okullarında eğitim alabilirler. Diğer ayağı ise performans grupları. Performans gruplarımız U11, U13, U15 ve U17 müsabaka takımlarımız mevcut. Burada hem bölgesel hem de ulusal anlamda performans gruplarımızı antrenmanlara hazırlıyoruz” diye konuştu.

ANNELER DE KIZLARI DA KURSLARDAN MEMNUN

Etkinliğe katılan anneler ve kızları aynı takımda forma giymenin yaşattığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

-Firdevs Taş: “Ravza 11 yaşında. 6 yaşından beri halı sahalarda sürekli oynuyor. Hep futbol istiyordu sonra sağ olsun ortaokula geçince hocalarımız çok destekledi.”

-Ravza Taş: “Sevdiğim bir spor dalı olduğu için çok güzel hissettiriyor, kendimi güvende hissediyorum bu oyunu oynadığım için güzel hissettiriyor.”

-Nazmiye Özmel: “Destek olmaya çalışıyoruz. Küçüklüğünden beri evin içinde top oynayarak başladı. ‘Olmaz kızım, yapma kızım’ dedik ama baktık olmuyor destek olmaya çalıştık. Kezban Hocam sağ olsun onun desteği büyük, onun desteği sayesinde gelip gidiyoruz.”

-Ayşe Naz Özmel: “Şu an 15 yaşındayım 6-7 senedir futbolla ilgileniyorum. Dikkatimi çekiyor beni iyi hissettiriyor kötü olduğumda bile futbol oynamayı seçiyorum.”