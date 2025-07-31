Ankara Halk Ekmek'ten bir dijital yenilik daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek ve Un Fabrikası, vatandaşların taze ve sıcak ekmeğe kolayca ulaşabilmesi için dijital bir yeniliğe daha imza attı.

ABB Halk Ekmek ve Un Fabrikası hem vatandaş memnuniyetini artırmak hem de sevkiyat süreçlerini daha verimli ve düzenli hâle getirmek amacıyla önemli bir adım attı. “Ekmeğim Nerede?” uygulaması ile Ankara genelindeki tüm Halk Ekmek büfelerine yapılan ekmek dağıtımları artık gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Ankara Halk Ekmek’in dijital dönüşüm sürecinin önemli bir parçası olan uygulama, kurumun Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirildi.

SICAK EKMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN, DOĞRU BÜFE

Yeni sistem, vatandaşların “Ekmek geldi mi?” endişesiyle büfe önlerinde oluşturduğu uzun kuyrukların da önüne geçmeyi hedefliyor. Uygulama sayesinde hem vatandaşların taze ve sıcak ekmek ihtiyacı karşılanıyor hem de yoğunluk azaltılarak hizmet kalitesi artırılıyor. Bilgisayar, tablet ve cep telefonları üzerinden erişilebilen “Ekmeğim Nerede?” uygulaması, sevkiyat birimi tarafından planlanan günlük dağıtım rotalarını gerçek zamanlı olarak yansıtıyor. Vatandaşlar diledikleri büfeyi seçerek, ekmek geliş saatini öğreniyor, böylece en doğru zamanda büfeye giderek beklemeden alışveriş yapabiliyor.

“KAMU KAYNAKLARINI TASARRUFLU KULLANIYORUZ”

Uygulama hakkında bilgi veren Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Bilgi İşlem Müdürü Orhan Öztürk, sistemin tüm yazılım sürecinin kurum bünyesinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Öztürk, “Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası olarak dijitalleşme ve vatandaş memnuniyeti odaklı projeler üretmeye devam ediyoruz. Uygulamanın temel amacı, vatandaşlarımızın Halk Ekmek büfelerinden taze ekmek alabilmelerini kolaylaştırmak ve aynı zamanda büfe önlerindeki yoğunluğu azaltmak. Vatandaşlarımız mobil uygulama ve WEB üzerinden kendi mahallelerindeki büfenin ekmek sevkiyat saatini anlık olarak görebilecek. En önemlisi de şunu vurgulamak isterim; bu uygulama herhangi bir dış kaynak ya da harici maliyet olmadan, tamamen Bilgi İşlem Birimi’mizin kendi altyapısı ve teknik birikimiyle geliştirildi. Kurum olarak bu tarz çözümlerle hem teknolojiyi verimli kullanıyor hem de kamu kaynaklarını tasarruflu değerlendiriyoruz. ‘Ekmeğim Nerede’ uygulaması, Ankara Halk Ekmek’in vatandaş odaklı ve yenilikçi bakış açısının bir örneğidir” diye konuştu.