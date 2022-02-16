Ankara için genç fikirler yarıştı: Başkent'e özgü ürün tasarımları ortaya çıktı

Başkent’e değer katmak için ‘ortak akla’ önem veren çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi bir ilki daha hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi, Başkent’te bir ilke imza atarak “Ankara Ürün Tasarım Çalıştayı ”na ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri, meslek profesyonelleri ve öğretim görevlileri Ankara’ya özgü yeni öneri ve fikirler üreterek ürünler tasarladı. Rögar kapağından park elemanlarına, oturma gruplarından otobüs duraklarına, aydınlatma lambalarından hayvan kulübelerine kadar yaklaşık 30 proje gün yüzüne çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi iş birliğiyle şehrin değerlerini ortaya çıkaracak tasarım önerileri ve fikirlerin oluşması için Başkent’te ilk kez “Ankara Ürün Tasarım Çalıştayı ”na ev sahipliği yaptı.

ANKARA’YI ANLATAN ÖZGÜN TASARIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Atatürk Spor Salonu’nda Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri, meslek profesyonelleri ve öğretim görevlileri Ankara’ya dair yeni fikir ve tasarımların ortaya çıkması için bir hafta boyunca projeler geliştirdi.

Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Güneş, “Yaklaşık 2 başlık altında 30’a yakın proje önerimizi sunuyoruz. Umarım bu tasarımlar zamanla hayata geçer. Proje ekibimizde 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimiz var ayrıca meslek profesyonellerimiz var. Dolayısıyla öğrencilerimiz 1 sene sonra profesyonel olacak. Hepsinin değerlendirileceğini düşünüyorum. Projeler nitelikli olarak ortaya çıktı ve değerlendirildi” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç; rögar kapağından park elemanlarına, oturma gruplarından otobüs duraklarına, aydınlatma lambalarından hayvan kulübelerine kadar yaklaşık 30 proje sunumunu izleyerek şu değerlendirmelerde bulundular:

-Selami Aktepe (Kent Estetiği Daire Başkanı): “Çalıştayı çok mutlu olarak izledim. Gençlerin heyecanı ve proje kapasitesi beni çok etkiledi. Ankara’nın florası, tarihi gençlerde var. Gençlerin bunların üzerine inşa edecekleri projeleri var. Etkilendiğim bu projeleri şehrimize uyulama yönünde iş birliği yapacağız. Ankara’ya bu çalıştayın çok faydası olacak.”

-Mustafa Koç (Zabıta Daire Başkanı): “Sayın Mansur Yavaş döneminde yapılan yarışmalar tasarımcıları birbiriyle tatlı bir rekabet içine sokarak güzel sonuçların evrilmesine sahne oluyor. 13 üniversiteden 101 öğrenci bu salonda bir haftadır alın teri döktü. Kentsel tasarım öğelerini birer kent estetiği değerine dönüştürmeyi çok anlamlı buluyorum. Genç dimağların bilimsel endüstriyel ürünlerini takdirle izlemenin mutluluğu içindeyim. Bunları kendi aramızda değerlendireceğiz ve bu gençlerin Ankara’ya özgü tasarımlarını kentimizin caddelerindeki, sokaklarındaki parklarına ortak alanlarına yaygınlaştırmaya çalışacağız.”

-Ali Bozkurt (Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı): “Ankara’ya yeni belediyecilik anlayışımızla ürünler tasarlamaya ve kazandırmaya çalışıyoruz. Burada tasarım bölümü öğrencileri teknolojiyi kullanma avantajıyla ihtiyacımız olan ürünler üzerine çalıştırlar. Biz günümüzün modern belediyecilik anlayışı çerçevesinde arkadaşlarımızın bize katkı yapması için buradayız. Projelerle Ankara’nın cadde ve sokaklarının süslenmesini amaçlıyoruz.”

BAŞKENT’E GENÇ TASARIMCILARIN ELİ DEĞİYOR

Yaptıkları tasarımların verdiği motivasyonla heyecanlanan gençler, bir hafta süresince çeşitli AR-GE çalışmaları yaparak farklı dallarda sunumlar hazırladı.

İlk kez böyle bir çalıştaya katıldıklarını ve beyin fırtınası yaşadıklarını ifade eden ve katılım belgesi alan genç tasarımcılar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Dilhan Çamcı: “Birçok üniversiteden arkadaşlıklar kazandık birbirimizde bilgiler paylaştık. Ben aydınlatma grubundayım Ankara için aydınlatma projeleri tasarladık. Başkent’i güzelleştirmeyi amaçlıyoruz.”

-Gül Yolcu: “Ankara’ya bu kenti geliştirmeye, kültürel kimlikleri Ankara’ya yansıtmak için geldik. Sıradanlıktan çıkarıp ikon haline getirmek için topladık. Çalıştay’da çok şeyler öğrendik aynı meslek grubunda olduğumuz için birbirimizi de besledik. Eski tarihinde ikonlarını kullandık ve ürünleştirdik. Bizim için güzel bir mesleki kazanım.”

-Gül Türkmen: “Ankara’ya katkıda bulunmak için buradayız. 13 ilden yaklaşık 120 öğrenci var burada. Hedefimiz Ankara’nın bir ikon şehir olarak gösterilmesi. Genç bakış açısına daha farklı katkılar sağlayacağımızı öngördük. Çalıştay beklentinin çok üzerindeydi. Sokaklarda bulunan aydınlatmaları Ankara’yı daha güzel yansıtması için proje tasarladık. Umarım Ankara’yı hakettiği noktaya taşıyabiliriz.”

-Mücahit Vasvibaş: “Çalıştay bizim için çok faydalı geçti. İlk defa grup etkinliğine katılıyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür etmek istiyorum çünkü Bize yakın otel sağladı ve bize yakın spor salonu imkanı sağladı. Burada diğer 120 arkadaşla tanışma imkanı sağladı. Biz çok memnun olduk ve hep beraber Ankara’nın faydasına Ankara’yı güzelleştirecek ürünler çıkarmaya çalıştık.”