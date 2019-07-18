''Ankara için hep birlikte başarı öyküsü yazalım…''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında “Ankara'yı Sen Planla” sloganıyla gerçekleşen toplantıda Başkentin gelecek beş yılının stratejisi masaya yatırıldı.

ANKARA İÇİN TÜM PAYDAŞLAR BİR ARADA

Başkentlileri yaşadıkları şehre dair konularda söz sahibi olmaya davet eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısına, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Geniş katılımlı toplantıya; CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör ve Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve belediye bürokratları da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, refah düzeyi ve yaşam standardı yüksek, eğitim-kültür ve sosyal olanakları gelişmiş bir kent olma yolunda katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışmalarına hız verirken, tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda Ankara’nın geleceği için ortak akıl vurgusu yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, “Değişen ve kendini sürekli yenileyen kamu yönetim anlayışının son dönemde en önemli araçlarından biri haline gelen stratejik planlama ile yerel yönetimin uzun vadeli amaç ve hedeflerini, katılımcı yöntemlerle belirlenmesi ve kamuoyuna açıklaması ön görülmektedir” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN KENTİ BİRLİKTE YÖNETELİM ÇAĞRISI

Toplantının Ankara için önemine dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaptığı konuşmada; şeffaf, katılımcı ve denetlenebilirlik ilkelerinin, yönetim anlayışının temel ve vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Stratejik zeka ancak ortak akılla, bilimle katılımcılıkla, liyakatla, sosyal ahlakla hayata geçirilebilir. Geleceğe umutla bakan ve özellikle gençlerimize ışık olacak bu yapıyı hep birlikte tesis etmemiz gerekmektedir. Artık bu kenti aydınlık geleceğe ,el ele veren ülkesini seven, değer üreten ve birlikte yaşamanın kıymetini bilen tüm Ankaralılarla beraber taşıyacağız. Yöneticiler geçicidir, bizler geçiciyiz. Önemli olan çocuklarımıza yaşanabilir ve sağlıklı bir kent bırakmaktır. İnsanların mutlu olduğu, sokaklarında keyif alarak gezebildiği bir kent değerlidir. İstihdamın arttığı, işsizliğin azaldığı, çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurabilen bir kent kıymetlidir. Üreticinin, sanayicinin, girişimcinin, köylünün taleplerini karşılayan bir kent özeldir. Stratejik plan toplantılarını aynı zamanda 2050 Ankara vizyonumuzun da ilk ayağı olarak görüyorum. Ankara’nın şanlı bir tarihi, kendi değerleri, kendi kültürü vardır. Geriye bir tek, geleceğine dair bir başarı hikayesi yazılması kalmıştır. O başarı hikayesini ortak akılla, sizlerle birlikte yazacağımıza inancım tamdır. Bizler 31 Mart'a kadar rakiptik ama 31 Mart'tan sonra Ankara halkı iradesini ortaya koyduktan sonra hep birlikte yol alacağız. Ana caddeler Büyükşehir Belediyesine ait, ara sokaklar da ilçe belediyelere ait. Dolayısıyla birlikte çalışmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yoktur. Ben samimi bir şekilde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu sorumluluğu üzerimde taşıyorum. Hangi partiden olursa olsun tüm ilçe belediye başkanlarımızla iş birliği yapmak içim elimi uzatmaya sonuna kadar devam edeceğim.”

“KAMUOYUNA HESAP VERECEĞİZ”

Kent paydaşlarının kapısının yalnızca plan hazırlıkları döneminde çalınmayacağını vurgulayan Başkan Yavaş, hazırlanan planı uygulama ve yaşatma sürecinde de beraber hareket edileceğini kaydetti.

Vatandaşlar ve Belediye arasında somut ve doğrudan bir bağ kurarak, ulaşılabilir ve denetlenebilir bir hale getirmeyi, geleceğin Ankara'sını ortak akılla inşa etmeyi, 24 saat yaşayan bir kent oluşturmayı ve yolsuzlukla mücadeleyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Yavaş, kent paydaşlarını şehri hep birlikte yönetmeye davet ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler sizlerle varız, sizlerle anlamlıyız. Aklınıza, bilginize, öngörünüze, kalbinize ve çalışma arkadaşlığınıza ihtiyaç duyuyoruz. Yaptıklarımız sadece şeffaf ihalelerle de kalmayacak. Doğrudan temin edilen bir yazılımla, artık her şey kamuoyunun denetime açık olacak. Çok daha denetlenebilir, rekabete dayalı bir şekilde yapılması için çalışmalarımız sürüyor. Yaptığımız bu çalışmaları, bütün harcadığımız paraları, elde ettiğimiz gelirleri ve bu gelirlerin nasıl harcandığını bundan sonra kısa zamanda internet sitemizde görmeye başlayacaksınız. Ankara'nın sağlık turizmini, kentin bütün alanlarındaki yapacağımız faaliyetler için her kesimin projeye katılması için yine web sayfamız ve sosyal medya üzerinden paylaşmak suretiyle geri dönüş olarak sizlerin eleştiri ve önerilerinize açık hale getiriyoruz. Bu kenti biz birlikte yönetmek istiyoruz. Hesap verebilir olmak, yaptığımız gerek ihaleler, harcamalar, yaptığımız tüm faaliyetlerin hepsini sizlerin denetlemesi için kamuoyunun önüne açık bir şekilde çıkacağız. Biz seçimden önce söylediğimiz gibi hesap sormak değil hesap vermeye talip olmuştuk bunu aynen uygulayacağız. Allah nasip ederse bu yaptığımız çalışmalarla Ankara halkını yönetime katarken, son yıllarda ülke çapında yerel yönetimlerle yolsuzluk kelimesinin yan yana gelmemesini sağlamayı da hedefliyoruz.”

KAMU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI

Toplantıya katılan paydaşlar, toplantının amacına ulaşması için Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapılmasının önemine dikkat çekerek, görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

-Bekir Ödemiş (Ürgüp Eski Belediye Başkanı): “Bu çalışmanın Ankara'da yaşayan tüm sivil toplum kuruluşlarının ortak bir paydaşta buluşmasını özellikle katılımcı bir anlayışla yapılmasını çok önemsiyorum. Ankara'nın geleceği için Ankara'nın bünyesinde barındırdığı tüm potansiyellerin çok iyi organize edilerek, geleceğin Ankara'sını hepimiz mutlu ve keyifli bir şekilde oluşturmalıyız. Türkiye'nin en çok karşı karşıya kaldığı problemlerden birisi kamu kaynaklarının maalesef kötü kullanılması, kamu kaynakları bize emanet edildiği için en dürüst, en adil şekilde harcanmasını bu şeffaf ortamda yapılması bize güven veriyor. Hepimizin özlediği çağdaş, Türkiye'deki demokrasinin oluşmasına hepimizin katkısı olacağını düşünüyorum.”

-Ersan Petekkaya (Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreteri): “Yaklaşık 15 yıldır Ankara'da yaşıyorum ve 15 yıldır ilk kez Büyükşehir Belediyesi'nden bir davet alarak, Kent Konseyine katıldım ve bu bizi çok mutlu etti. Hem kişisel olarak hem de temsil ettiğim Atatürkçü Düşünce Derneği olarak. Birlikte üreteceğimiz Ankara ölçekli çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne de katkı sunmaktan büyük bir sevinç duyuyorum. Başkanımızın iyi bir ekiple, şeffaf yönetim anlayışını başarıyla götüreceğine inanıyoruz. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak kendisine her konuda destek olacağız.”

-Nazmi Karyağdı (Türkiye Kalite Derneği Ankara Yönetim Kurulu Başkanı): “KALDER olarak bu toplantının katılımcı yönetim açısından çok yerinde bir yaklaşım olduğunu düşünmekteyiz. Hem kaynakların etkin kullanılması hem de fırsat verilebilirlik anlamında oldukça değerli bir yaklaşım. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yeni yaklaşımını biz de destekliyoruz ve derneğimiz olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.”

-Reyyan Berksoy (AKUT Gönüllüsü): “Biz STK’lar ve gönüllüler olarak bu çalışmadan çok memnunuz. Kendimizi bu işin içinde bulduğumuz için çok şanslı buluyorum. Herkesin yönetimde ve söz hakkının olduğu Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Başkan'ın da dediği gibi birlik ve beraberliği olan bir Ankara hayal ediyoruz.”