Ankara ile Moskova arasında yeni dönem: İş birliği protokolü imzalandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Moskova ile dostluk ve iş birliği protokolünü imzaladı. Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yavaş, “Ankara ile Moskova arasında dostluk ilişkileri her alanda artarak devam ediyor. Özellikle belediyelerimiz arasında bilgi ve tecrübe değişimi yoluyla, kentsel hizmetlerinin kalitesinin artırılması konusunda iş birliğine çok büyük önem veriyoruz” dedi.

“MOSKOVA İLE DOSTLUK BAĞLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Moskova heyetini Ankara’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yavaş, “Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki iyi ilişkiler, Ankara ile Moskova arasında 1992’den bu yana sürdürülen dostluk bağlarıyla her geçen gün gelişiyor. Belediyelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla kentsel hizmetlerin kalitesini artırmayı çok önemsiyoruz” dedi.

Moskova’daki dönüşüm ve gelişimi yakından takip ettiğini söyleyen Yavaş, “1999’da Belediye Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretimi Moskova’ya yapmıştım. O günden bu yana tarihi mirasın korunması, rekreasyon alanlarının geliştirilmesi ve modern kentsel düzenlemelerle Moskova örnek başkentlerden biri oldu” ifadelerini kullandı.

İki şehir arasında kültür, turizm, tarım ve sosyal projeler alanında iş birliklerinin güçleneceğini belirten Yavaş, “Türkiye ve Rusya ekonomilerinin birbirini tamamlayan yapısı, iş birliği gerektiriyor. Düzenlenen Ankara-Moskova İş Forumu da bu ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Yavaş ayrıca, iki ülkenin kültürel değerlerini buluşturacak “Yunus Emre ve Yuri Gagarin Anıtları Projesi” için de desteklerini yineleyerek, pandemi nedeniyle uzayan sürecin kısa sürede tamamlanacağını ve eserin halkla buluşacağını söyledi.

SOBYANİN: “ANKARA’NIN MODERNLEŞME SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise, “Ankara ile Moskova arasında imzalanan bu protokol, iki şehir arasında kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacak. Ankara’nın modernleşme sürecini yakından takip ediyoruz, yapılan çalışmalar takdire değer” ifadelerini kullandı.

