Ankara itfaiye ekipleri 5 yaşında bir çocuk ve annesini kurtardı

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Anne ve 5 yaşındaki kız çocuğu depremden 24 saat sonra Ankara'dan Elazığ'a yardıma giden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O görüntüleri ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş o görüntüler için, 'Ülkemizin tek yürek olduğu anlarda her zaman güzel haberler vardır. Ankara itfaiyesi ekiplerimiz ile jandarma arama kurtarma işbirliğiyle 5 yaşında bir yavrumuzun ve annesinin enkazdan kurtarıldığı haberini aldık. Büyük mutluluk içerisindeyiz' dedi.
Ülkemizin tek yürek olduğu anlarda her zaman güzel haberler vardır.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 25, 2020
Ankara itfaiyesi ekiplerimiz ile jandarma arama kurtarma işbirliğiyle 5 yaşında bir yavrumuzun ve annesinin enkazdan kurtarıldığı haberini aldık. Büyük mutluluk içerisindeyiz. pic.twitter.com/5wR0PO0zJA
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