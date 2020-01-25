Ankara itfaiye ekipleri 5 yaşında bir çocuk ve annesini kurtardı

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Anne ve 5 yaşındaki kız çocuğu depremden 24 saat sonra Ankara'dan Elazığ'a yardıma giden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O görüntüleri ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş o görüntüler için, 'Ülkemizin tek yürek olduğu anlarda her zaman güzel haberler vardır. Ankara itfaiyesi ekiplerimiz ile jandarma arama kurtarma işbirliğiyle 5 yaşında bir yavrumuzun ve annesinin enkazdan kurtarıldığı haberini aldık. Büyük mutluluk içerisindeyiz' dedi.