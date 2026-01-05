Ankara İtfaiyesi 2025 yılında 32 bin 675 olaya müdahale etti

  1. Anasayfa
Ankara İtfaiyesi 2025 yılında; 49 istasyon, 1527 personel ve 294 araçla 7/24 esasına göre Başkentlilere hizmet verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2025 yılında da bilinçli personel kadrosu ve bakımları titizlikle yapılan araçlarıyla Başkent’e 7/24 esasına göre hizmet verdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı; 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalara ilişkin yıllık faaliyet raporunu yayınladı. Rapora göre Ankara İtfaiyesi; sel ve su baskınlarından yangınlara, trafik kazalarından kurtarma çalışmalarına kadar 32 bin 675 olaya müdahale etti.

12 bin 947 yangına, 13 bin 699 kurtarma, 1565 trafik kazasına, 1134 sel ve baskınında Başkentlilerin imdadına yetişti.

YANGINLARDAN, ASANSÖRDE MAHSUR KALMA OLAYLARINA KADAR MÜDAHALE

Ankara İtfaiyesi Yangın Araştırma ve İstatistik Birimi’nin hazırladığı rapora göre kurtarma kapsamında; asansörde mahsur kalma, bayrak asma, hasta kurtarma, kilitli kapı açma, tehlike arz eden haller gibi birçok olaya müdahale edildi.

Ekipler; küresel ısınmanın artan etkileri ve iklim krizinin sonucunda ortaya çıkan şiddetli sağanak yağışlar ve yazın artan sıcaklıklardan dolayı oluşan 1134 sel baskına ve 12 bin 947 yangına müdahale etti.

Ankara’da 12 bin 947 yangına müdahale edilirken; 1286 konut, 496 iş yeri, 1216 araç, 240 baca, 128 trafo ve 75 kulübe olmak üzere çok sayıda yapı yanarak zarar gördü. Ekipler 7 bin 642 ekili alan, anız, çöp ve lastik yangınına koştu.

Küresel ısınmanın açtığı yangınlar dışında ise sigara, kibrit ve çakmak yangınların çıkış nedenleri arasında ilk sırada yer aldı.

Ankara İtfaiyesi ayrıca merkez ve ilçelerde meydana gelen toplam 1565 trafik kazasına müdahale ederek kurtarma çalışmalarına destek oldu.

