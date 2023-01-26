Ankara İtfaiyesi araç filosunu güçlendiriyor

Başkentin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın ve kurtarma operasyonlarına daha etkin ve hızlı müdahalede bulunabilmek için 16 yeni hizmet aracını filosuna kattı. Araç sayısını 246’ya yükselten Ankara İtfaiyesi, 24 yeni araç için ise ihale sürecini tamamladı.

Ankara İtfaiyesi, Başkentte vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için araç filosu ile personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

Başkentin toplam 25 ilçesinde yangınlardan trafik kazalarına, sel ve su baskınlarından kurtarma operasyonlarına kadar daha etkin ve hızlı müdahalede bulunabilmek için satın alınan 16 yeni hizmet aracı Ankara İtfaiyesi filosuna dâhil oldu. Araç sayısını 246’ya yükselten Ankara İtfaiyesi, 24 yeni araç için ise ihale sürecini tamamladı.

ARAÇ SAYISI 246’YA YÜKSELDİ

Ankara İtfaiyesi’nin Başkentlilere sunduğu hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Ankaralı hemşerilerimizin can ve mal kaybını korumak ve zararını en aza indirmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışan teşkilatımız bir günde yaklaşık 350 müdahale personeliyle 25 ilçede 46 istasyonuyla hizmet vermektedir. 230 adet olan araç sayımıza 9 adet 12 tonluk tanker, 2 adet kurtarma aracı, 2 adet mobil tamir aracı, 1 adet temiz hava tüpü aracı, 1 adet çekici, 1 adet akaryakıt tankeri alımlarıyla 16 yeni aracımızı filomuza katarak araç sayımızı 246'ya yükselttik.”