Ankara İtfaiyesi yeni itfaiyeciler yetiştiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi ile İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü”nde eğitim gören 25 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi. Staj eğitimlerini Ankara İtfaiyesi’nde başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi.

Ankara İtfaiyesi ile İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü”nde eğitim gören 25 öğrenci mezun oldu.

Mezuniyet törenine ev sahipliği yapan Ankara İtfaiyesi’nde, staj eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi.

HEDEF: MODERN VE GÜÇLÜ İTFAİYE TEŞKİLATI

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Boz, öğretmenler, itfaiye personeli ve çok sayıda velinin de katıldığı mezuniyet töreninde duygulu anlar da yaşandı.

İtfaiye teşkilatını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Amacımız yetişmiş personelle modern ve güçlü itfaiye teşkilatları kurarak can ve mal kaybını en aza indirmek. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda örnek bir çalışmayla alanlarından mezun 300 itfaiye eri alarak Türkiye’ye öncü olmuştur” derken, İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Boz ise, “Yaptığımız protokol doğrultusunda öğrencilerimizin eğitimlerine verdiği katkılardan dolayı Ankara İtfaiyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu iş birliği ile öğrencilerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

YENİ MEZUN İTFAİYECİLER KEP FIRLATTI

Mezuniyet töreninde heyecanlı dakikalar yaşayan ve gelecekte itfaiye eri olmayı istediğini ifade eden Okul birincisi Hasan Can Topal duygularını, “Bu kutsal görev benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Dualarımda her zaman bu mesleğe yer verdim. İtfaiyecilik bölümünü üniversitede de devam ettirmeyi düşünüyorum” sözleriyle dile getirdi.

Mezuniyet törenine katılan öğrenci velisi Derya Agvan ise, “İtfaiyecilik kutsal bir meslek. Çocuğum bu mesleğe hevesliydi biz de ailesi olarak destekledik, gururluyuz” dedi. Mezuniyet töreninde, büyük yangınlarda yangına perde oluşturmak için kullanılan Perde Lans sisteminin önünde fotoğraf çektiren öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.