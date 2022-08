Ankara İtfaiyesi'nde 450 personelin saha eğitimleri devam ediyor

Ankara İtfaiyesi personel sayısını artırarak, Başkentte meydana gelebilecek deprem, göçük, enkaz, sel, yangın ve su baskını gibi olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmeyi amaçlıyor. Liyakat esasına dayalı olarak ataması yapılan 450 itfaiye personeline Mavi Göl’de Ağustos ayı boyunca sürecek “Su Üstü Arama Kurtarma” eğitimi verilmeye başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı bir yandan araç filosunu genişletirken diğer yandan da personel sayısını artırmaya devam ediyor.

Liyakat esasına dayalı olarak ataması gerçekleştirilen 450 yeni itfaiyeci, “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği ile Temel İtfaiyecilik Eğitimi”nden sonra şimdi de “Su Üstü Arama Kurtarma” eğitimi almaya başladı.

DAHA HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE İÇİN TAM DONANIMLI PERSONEL EĞİTİMİ

Ağustos boyu boyunca Mavi Göl’de devam edecek eğitimlerle ilgili olarak Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Eğitmeni Yavuz Kökten, şu bilgileri verdi: “Amacımız yeni başlayan personele su üstü arama kurtarma eğitimi veriyoruz. Personele; su üstünde kalan insanlara nasıl müdahale edeceklerini, can yeleklerini nasıl kullanacaklarını, botun üzerinde küreği nasıl çekeceklerini ve can ipini nasıl atacaklarını öğretiyoruz. Oluşabilecek su kazalarında nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili bilgileri pekiştiriyoruz.”

KONULAR UZMAN EĞİTMENLER TARAFINDAN TEORİK VE UYGULAMALI OLARAK ANLATILIYOR

Mavi Göl’de gerçekleştirilen eğitimde; doğru kürek çekme, kurtarma botunu suya indirme, suda boğulan kişiye kurtarma ipi atma ve bota alma ile kurtarma ipi toplama gibi konular uygulamalı olarak uzman eğitmenler tarafından anlatılıyor.

Eğitmen ve eğitim alan personel düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Kazım Nusret (Dalgıç): “Yaklaşık 1 ay sürecek su üstü kurtarma eğitimlerine başladık. Arkadaşlar gerekli çabayı sarf ediyor. Bizler de bildiğimiz konuları arkadaşlara aktarıyoruz. İnsanlara daha yararlı olabilmek için tüm ekiple çalışıyoruz.”

-Oğuz Usta (Dalgıç): “Yeni gelen arkadaşlarımıza oluşabilecek su kazalarına karşı kürek çekme ve kurtarma ipleri gibi eğitimleri veriyoruz. Eğitim alan arkadaşlar oldukça konuya ilgililer ve eğitimlerde başarılı performans sergiliyorlar.”

-Selim Sevindik (İtfaiye Görevlisi): “Sel ve su baskınlarında zorda kalanları kurtarmak için su üstü kurtarma eğitimleri alıyoruz. Profesyonel bir ekip olabilmek için eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitimler sayesinde daha donanımlı bir ekip ruhu taşıyoruz.”

-Murat Yavuz: (İtfaiye Görevlisi) “Göl ortamında su altı arama kurtarma eğitimleri almaktayız. İtfaiye eri olarak her gün her şeyi yeniden öğreniyoruz kendimizi güncelliyoruz. Eğitimler bizi her defasında bir üst aşamaya geçiriyor.”