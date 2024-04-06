Ankara İtfaiyesi'nden bayram uyarısı

Ankara İtfaiyesi, Ramazan Bayramı’nda da 48 itfaiye istasyonu ve 320 personeli ile görevde olacak. 9 günlük bayram tatili öncesi Başkentlileri olası yangın ve boğulma risklerine karşı uyaran İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, “Birçok yangının sebebi dikkatsizlik, ihmal ve insandır” diyerek, evlerinde bulunmayacakları zamanlarda vatandaşlardan elektrik şalterleri ile su ve doğal gaz vanalarını kapatmalarını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm birimleri ile bayram hazırlıklarını tamamladı.

Ankara İtfaiyesi, vatandaşların sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için 48 itfaiye istasyonu ve 320 personeli ile Ramazan Bayramı’nda da 7/24 görevde olacak.

“HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BAYRAMDA DA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Ramazan Bayramı tatili öncesi Başkentlileri olası yangın, gölet ve barajlarda boğulma riskine karşı uyaran Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Levent Çeri, “Her zaman olduğu gibi bayramda da 7/24 esasıyla 48 itfaiye istasyonu ve 320 vardiya personelimiz ile görevimizin başındayız. Bayramımızı sevdiklerimizle huzur içerisinde geçirmek için bazı küçük önlemlerin tavsiyesinde bulunmak istiyoruz ki bu güzel bayramımız küçük ihmallerle trajediye dönüşmesin” dedi.

“ELEKTRİK ŞALTERLERİ İLE SU VE DOĞAL GAZ VANALARINI KAPATIN”

Çeri, bayram tatilinde evlerinde bulunmayacak vatandaşlardan elektrik şalterleri ile su ve doğal gaz vanalarını kapatmalarını isteyerek, prizlerde elektrikli aletlerin takılı bırakılmamasının önemine değindi.

“PİKNİK SONRASI ATEŞİN SÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLMALILAR”

Mesire alanlarında yakılacak piknik ateşi konusunda da uyarıda bulunan Çeri, “Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bugünlerde mesire alanlarında vakit geçirmek isteyen ailelerin, piknik ateşi yakılmasına müsaade edilen güvenli rekreasyon alanlarını tercih etmeleri ve piknikleri sonrasında muhakkak ateşin söndüğünden emin olmaları gerekmektedir” diye konuştu.

“BİRÇOK YANGININ SEBEBİ DİKKATSİZLİK, İHMAL VE İNSAN”

Hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşları serinlemek amacıyla göl, gölet ve barajlara girmemeleri konusunda uyaran Çeri, buralarda ateş yakılmaması gerektiğini de belirterek şunları söyledi:

“Sigara izmaritleri büyük yangınlara sebebiyet vermektedir. Unutmayalım ki birçok yangının sebebi maalesef dikkatsizlik, ihmal ve insan kaynaklıdır. Tedbiri elden bırakmadan güzel bir bayram olmasını temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum.”