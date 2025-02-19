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Ankara İtfaiyesi'nden hayati uyarı: ''Yangın merdivenlerini amacı dışında kullanmayın''

Ankara İtfaiyesi'nden hayati uyarı: ''Yangın merdivenlerini amacı dışında kullanmayın''
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Ankara İtfaiyesi binalarda meydana gelebilecek yangınlarda can kayıplarının önüne geçmek için bina görevlilerine ve yöneticilere önemli sorumluluk düştüğünü belirtti. Yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılmaması gerektiğini hatırlatan Ankara İtfaiyesi alınması gereken önlemleri sıraladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, binalarda meydana gelebilecek yangınlarda can kayıplarını önlemek için bina sakinleri, görevlileri ve yöneticilerine önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

Yangın güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam eden Ankara İtfaiyesi, özellikle yangın merdivenlerinin kesinlikle amacı dışında kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara İtfaiyesi’nin uyarılarını sosyal medya hesaplarından, “Yangın anında ne yapacağını bilmek, sadece kendini değil, sevdiklerini de korumanın en önemli yoludur. Doğru bilgi, panikten güçlüdür; tedbir, alevlerden daha etkilidir” notuyla paylaştı.

YANGIN ANINDA DOĞRU KAÇIŞ HAYAT KURTARIR

Yetkililer, yangın anında güvenli tahliyeyi sağlamak için yangın merdivenlerinin her zaman erişilebilir ve kullanılabilir durumda olması gerektiğini belirtti. Yangın merdivenlerinin depo, sigara içme alanı veya başka bir amaçla kullanılmasının büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çeken Ankara İtfaiyesi yetkilileri, bina yöneticilerinin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yangın merdivenlerinde alınması gereken önlemler ise şu şekilde sıralandı:

  • Yangın merdivenleri sürekli açık ve kullanılabilir olmalı.

  • Yangın merdivenlerine çıkış kapıları kilitli veya kapalı tutulmamalı.

  • Bina sakinleri yangın tahliye planları hakkında bilgilendirilmeli.

  • Yangın merdivenlerinin aydınlatması ve yön tabelaları eksiksiz olmalı.

Ankara İtfaiyesi, yangın güvenliği konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, olası bir yangında can ve mal kaybını önlemek için alınan tedbirlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Yetkililer, yangın merdivenlerinin yanlış kullanımına karşı bina yöneticilerinin sorumlu olduğunun altını çizdi.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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