  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara itfaiyesinden itfaiyecilere kapsamlı eğitim

Ankara itfaiyesinden itfaiyecilere kapsamlı eğitim

Ankara itfaiyesinden itfaiyecilere kapsamlı eğitim
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye 45 itfaiye personeline “Yönetmelik ve Trafik Kazaları” konulu eğitim düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye 45 itfaiye personeline “Yönetmelik ve Trafik Kazaları” konulu eğitim düzenledi.

 EĞİTİME 8 FARKLI İLDEN KATILIM

Ankara İtfaiyesi Eğitim Merkezinde 2 gün süren ve Kırıkkale, Çorum, Niğde, Yozgat, Bolu, Kırşehir, Kastamonu ve Burdur’dan katılan itfaiyecilere; itfaiyeci güvenliği, itfaiye mevzuatı, yangın sonrası olay yeri inceleme, itfaiye olay raporları ile trafik kazaları ve kentsel arama kurtarma konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

AMAÇ: ORTAK DİL GELİŞTİREREK YARALARI DAHA ETKİN SARMAK

Oluşabilecek herhangi bir büyük afette zaman kazanılmasının, ortak bir dil ile iletişim kurabilmenin önemini vurgulayan Ankara İtfaiyesi Akademi Amiri Zafer Yüce, “İç Anadolu Belediyeler Birliğinin talebi üzerine eğitim tesislerimizde itfaiye erlerimizi ağırlıyoruz. Eğitimin ilk gününde yönetmelik, çalışma usul ve esaslar, itfaiyeci güvenliği, koruyucu kıyafetler konulu eğitimler verdik. İkinci gününde ise yangın çıkış sebeplerinin araştırılması, kentsel arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale, araç üstü ekipman eğitimlerini verdik. Birçok ilden katılımcılarımız var. Büyük bir yangın ve afette biz iç Anadolu belediyeleri olarak yaralarımızı beraber daha iyi sararız düşüncesiyle tanışma ve ortak dil konuşulması amacıyla periyodik aralıklarla iç Anadolu belediyeler birliğiyle itfaiyecileri eğitim sürecine dâhil edeceğiz” dedi.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erman Toroğlu gelecek senenin şampiyonunu bugünden ilan etti Erman Toroğlu gelecek senenin şampiyonunu bugünden ilan etti ORC Araştırma'nın 5 büyükşehirdeki genel seçim anketinin sonuçları açıklanddı ORC Araştırma'nın 5 büyükşehirdeki genel seçim anketinin sonuçları açıklanddı Son seçim anketi açıklandı; zirvede 0,5 puanlık fark var! Son seçim anketi açıklandı; zirvede 0,5 puanlık fark var! Ameliyat sonrası Bahçeli'nin neden fotoğrafının yayınlanmadığı ortaya çıktı Ameliyat sonrası Bahçeli'nin neden fotoğrafının yayınlanmadığı ortaya çıktı Kadınlarda teşhirciliğe yol açan skandal ilaç Türkiye'de! Kadınlarda teşhirciliğe yol açan skandal ilaç Türkiye'de! Marmara Bölgesi'nin gizli cennetine Yaren leylek akını Marmara Bölgesi'nin gizli cennetine Yaren leylek akını ''Diploma'' polemiğine Cem Yılmaz da dahil oldu! ''Diploma'' polemiğine Cem Yılmaz da dahil oldu! Diyanet Başkanı Erbaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesi olay oldu! Diyanet Başkanı Erbaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesi olay oldu! Bunaltan sıcaklara veda edin: Önce yağmur ardından da kar geliyor! Bunaltan sıcaklara veda edin: Önce yağmur ardından da kar geliyor! DEM Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek ? Bakırhan'dan açıkladı DEM Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek ? Bakırhan'dan açıkladı
Ata Demirer nasıl 30 kilo zayıfladığını açıkladı Ata Demirer nasıl 30 kilo zayıfladığını açıkladı Kiracılara güzel, ev ya da işyeri sahiplerine kötü haber! Kiracılara güzel, ev ya da işyeri sahiplerine kötü haber! Prof. Dr. Celal Şengör'ün 7 büyüklüğündeki deprem uyarısına 2 uzman isim yanıt verdi! Prof. Dr. Celal Şengör'ün 7 büyüklüğündeki deprem uyarısına 2 uzman isim yanıt verdi! Burcu Özberk'ten hayranlarını heyecanlandıran haber Burcu Özberk'ten hayranlarını heyecanlandıran haber İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti! Adam çağırıp silahla vurdurdu! İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti! Adam çağırıp silahla vurdurdu! Ceza almamak için hamileliğini kullanıyordu, 14'üncü çocuğunda tutukandı Ceza almamak için hamileliğini kullanıyordu, 14'üncü çocuğunda tutukandı Günlerdir kayıp olarak aranıyordu, cesedi çürümek üzereyken bulundu! Günlerdir kayıp olarak aranıyordu, cesedi çürümek üzereyken bulundu! NASA Mars'ın milyonlarca yıllık sırrını ortaya çıkardı NASA Mars'ın milyonlarca yıllık sırrını ortaya çıkardı Bali'nin altını üstüne getiren Melek Mosso'nun eleştiri bombardımanına tepkisi çok sert oldu Bali'nin altını üstüne getiren Melek Mosso'nun eleştiri bombardımanına tepkisi çok sert oldu Ünlü kadın şarkıcının lüks rezidanstaki evinde cinayet! Ünlü kadın şarkıcının lüks rezidanstaki evinde cinayet!