Ankara İtfaiyesi'nden kış mevsimi öncesi baca temizliği uyarısı

Ankara İtfaiyesi, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle vatandaşları baca temizliği yaptırmaları konusunda uyardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Başkent’te soba kullanımının artmasıyla birlikte bina ve konut yangınları başta olmak üzere karbonmonoksit zehirlenmeleri ve baca tutuşmalarınının önüne geçmek için yılda en az bir kez baca temizliği yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan soba kullanımını dikkate alarak, baca tutuşmaları ve bina yangınları ile karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için baca temizliği çalışmalarını hızlandırdı.

Ankara İtfaiyesi, konutları olan vatandaşları yılda en az bir kez, sanayi ve iş yeri sahiplerini de en az iki kez bacalarını temizletmeleri konusunda uyardı.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN BACALARI ÜCRETSİZ TEMİZLENİYOR

Havaların soğumasıyla soba kullanımının Başkent’te arttığını ve bina yangını riskine karşı baca temizliği hizmeti verdiklerini belirten İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Başkentlileri baca temizliğini ciddiye almaları konusunda uyardı:

“Ankara İtfaiyesi’nin hizmetleri arasında baca temizliği de bulunmakta. Kış ayları yaklaşınca özellikle karbonmonoksit zehirlenmeleri de çoğalmaktadır. Biz de vatandaşlarımıza bacalarını temizletmeleri konusunda hem kendi hem de büyükşehir belediyesinin web sayfasında önerilerde bulunuyoruz. Baca temizliklerini cüzi bir miktar karşılığında yapıyoruz. İbadethaneler, devlet okulları, yardıma muhtaç vatandaşlar ile engelli birey olduklarını belgeleyen vatandaşların baca temizliklerini ise ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Vatandaşları baca temizliği konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kış mevsiminde ayrıca meteorolojik veriler dahilinde uyarılarda bulunuyoruz. Kuvvetli lodos olduğu vakit baca zehirlemelerinden dolayı daha doğrusu karbonmonoksit zehirlenmelerinden dolayı ölümlü vakalar çoğalmaktadır. Vatandaşlarımız yılda bir defa bacalarını temizletirse trajedilerle karşılamamış oluruz.”

‘‘KIŞ MEVSİMİNİ HUZURLU GEÇİRECEĞİM’’

Altındağ ilçesinde ikamet eden ve baca temizliği için Ankara İtfaiyesi’ni arayan Bayram Manas adlı bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde gelerek temizlik çalışmasını tamamladığını söyledi.

Ankara İtfaiyesi’nin baca temizliği konusundaki uyarılarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Manas, “Evimin baca temizliği için İtfaiye Daire Başkanlığı’na giderek başvurumu yaptım. İlgili kişiler benimle yakından ilgilendi. Talebimi kayıt altına aldılar ve ertesi gün de evime gelerek bacamı temizlediler. Kış mevsimini huzurlu ve güvenli bir şekilde geçireceğim. Vatandaşların sorununu kısa sürede çözen ve onlara her konuda yardımcı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

BACA TEMİZLİĞİ İÇİN ONLİNE YA DA ANKARA MERKEZ İSTASYONU’NDAN BAŞVURU YAPILABİLİR

Konut ya da iş yerlerinin bacalarını temizletmek isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasından ya da Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’na giderek bizzat başvuruda bulunabilir.

Ankara İtfaiyesi’nin 2021 yılı için uygulayacağı baca temizliği ücret tarifesi ise şöyle: