Ankara İtfaiyesi'nden vatandaşlara uyarı

Ankara İtfaiyesi, hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşları olası patlama ve yangın risklerine karşı serinlemek amacıyla baraj, göl, gölet, sel kapanı ve sulama kanallarında suya girilmemesi konusunda uyardı. Ekipler, ayrıca kısa süreli molalarda bile çocukların araç içerisinde yalnız başına bırakılmaması konusunda vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, havaların ısınmasının ardından ortaya çıkan olası patlama ve yangın risklerine karşı vatandaşları uyardı.

Ankara İtfaiyesi; özellikle araçta unutulan sprey, kolonya, deodorant gibi kimyasal maddeler ile telefon, çakmak ve mercek görevi gören gözlüğün yüksek sıcaklık etkisiyle patlamalara neden olabileceği, serinlemek amacıyla baraj, göl, gölet, sel kapanı ve sulama kanallarında suya girilmemesi ve kısa süreli molalarda bile çocukların araç içerisinde yalnız başına bırakılmaması konusunda vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

HAVA SICAKLIĞININ YÜKSELMESİ YANGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu özellikle araç içinde meydana gelen yangınlar bu yıl artış gösteriyor.

Vatandaşların araç içerisinde bıraktığı sprey, kolonya, deodorant gibi kimyasal maddeler ile telefon, çakmak ve mercek görevi gören gözlük yüksek sıcaklık etkisiyle patlamalara neden olabiliyor. Olası bir yangın sonrası görevliler bölgeye ulaşana kadar acil müdahale yapılabilmesi için ilk yardım çantasının ve yangın tüpünün araçlarda bulundurulması da hayati önem taşıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte araç içerisinde bırakılan eşyalardan kaynaklanan yangın sayısının arttığına dikkat çeken Ankara İtfaiyesi Genel Koordinatörü Levent Çeri, “Ankara İtfaiyesi olarak vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Çakmak, parfüm, araç içi deodorantları ve su gibi eşyalarımızın araçlarda bulundurulmaması gerekiyor. İtici gazlarla çalışan bu tip ürünler araç içi sıcaklık çok yükseldiği için patlamaya ve yangınlara sebep olabiliyor. Su şişeleri ise mercek görevi görüp döşemeleri yakabiliyor. Güvenlik için su şişelerini göreceli gölge ve kapı ceplerinde tutabiliriz. Aynı zamanda kısa bir alışveriş sırasında bile çocuklarımızı araç içerisinde bırakmayalım” dedi.

SERİNLEMEK İÇİN GİRİLEN SULAR HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Orman yangınları ile ilgili de uyarılarda bulunan Çeri, şöyle konuştu:

“Orman yangılarımızın yüzde 90’ı insan kaynaklı oluyor. Seyir hâlindeyken dahi camlardan şişe ve yanıcı madde gibi eşyalarımızı doğaya atmayalım. Eğlence amaçlı piknik alanlarına ve serinlemek için su kenarlarına gidildiğinde kontrolü olmayan, güvenliği sağlanmamış hiçbir göl ve göletlere girilmemesi konusunda vatandaşlarımızın dikkatli olmasını hatırlatıyoruz.”