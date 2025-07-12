Ankara İtfaiyesi'nin yeni kahramanları göreve hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı, göreve yeni başlayan personele yönelik “Temel İtfaiye Eri Eğitimi”ni sürdürüyor. Ankara İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde (ANİTEM) devam eden eğitimlerde 300 itfaiye eri, yangınlara müdahaleden arama kurtarmaya, ilk yardımdan trafik kazalarına müdahaleye kadar birçok alanda teorik ve uygulamalı olarak yetiştiriliyor.

ABB İtfaiye Daire Başkanlığı, göreve yeni başlayan personele yönelik kapsamlı bir eğitim süreci başlattı. Sivil Savunma İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü’nden mezun 300 yeni itfaiye eri, yangınlara müdahale, ilk yardım, yer yön bulma, arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale, iple erişim, olay yeri inceleme, raporlama, asansörden kurtarma ve su üstü kurtarma gibi toplam 22 farklı başlıkta hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor. Eğitimler, ANİTEM’de 25 kişilik gruplar halinde yürütülüyor.

EĞİTİMİN ARDINDAN GÖREVLENDİRME YAPILACAK

Yaklaşık 2 ay sürecek olan eğitim süreci sonunda, başarı olan personel Temel İtfaiye Eri Eğitim Sertifikası almaya hak kazanacak. Eğitim sürecini tamamlayanlar, Ankara genelinde hizmet veren 48 farklı istasyonda ihtiyaca göre görevlendirilecek.

“KRİZ ANLARINI DAHA İYİ YÖNETEBİLMELERİ İÇİN MESLEĞİ TANITIYORUZ”

İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Gökhan Karakaya, eğitimlerin amacının kriz anlarında daha etkili müdahale edebilme yetkinliği kazandırmak olduğunu belirterek süreci şöyle anlattı:

“Teşkilatımıza yeni katılan 300 aday memurun temel eğitimlerini vermek üzere Ankara İtfaiyesi Eğitim Merkezi çatısı altında arkadaşlarımızı topladık. 25 kişilik gruplar halinde 12 farklı grupla eğitimlerimize devam edeceğiz. Buradaki asıl amacımız mesleği arkadaşlara daha iyi anlatmak. Arkadaşlara olay esnasında krizi daha iyi yönetebilmeleri için mesleği tanıtmaya çalıştık. Yangın, kentsel arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale, hayvan kurtarma, olay yeri inceleme, tehlikeli maddelere müdahale gibi 22 farklı konuda eğitimlerimizi tamamladık. Eğitimi tamamlayan arkadaşlar eğitim sonrasında yeni görevlerine başlayacaklar.”

PERSONEL EĞİTİMLERLE DAHA DONANIMLI

Eğitime katılan personeller ise eğitim sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

-Ahmet Buğra Çankaya: “Eğitime iki hafta oldu başlayalı. Eğitim keyifli geçiyor. Uygulama yapmayınca fazla öğrenemiyoruz. Bugün kapalı alanda hortumla ilerlemeyi, ekip arkadaşlarıyla arkamızdan takip etmeyi, yangın söndürmeyi öğrendik.”

-Çiğdem Kara: “Burada hem teorik hem uygulamalı eğitimler alıyoruz. Yeri geliyor çok yoruluyoruz ama bu bizim için şart. Burada bu eğitimleri almasak ileride karşılaştığımız olaylarda yetersiz kalabiliriz. Çok güzel bir eğitim alanı kurulmuş buraya. Bütün ekipmanları teker teker öğrenmeye çalışıyoruz. Bu mesleği seven herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Yardıma ihtiyacı olan her canlının imdadına koşabileceğimize inanıyorum.”