Ankara Kalesi Projesi için herkes el ele

Ankara Kent Konseyi, Başkent’in en önemli sembollerinden biri olan Ankara Kalesi'nin hak ettiği değeri görebilmesi için harekete geçti.

BAŞKENT TARİHİ İÇİN EL ELE

“Ankara Kalesi ve Çevresinin Kültür Turizmine Kazandırılması Projesi” için düğmeye basan Ankara Kent Konseyi, esnaftan iş adamına, akademisyenden belediye başkanlarına kadar tüm kesimleri bir araya getirdi.

Ankara Kalesi’nde düzenlenen ilk proje toplantısında; Ankara Kale’sinin kalkınması başta olmak üzere kale esnafının sorunları ve çözüm önerileri, turistleri hem Ankara'ya hem Ankara Kalesi'ne çekebilmek için nelerin yapılabileceğine ilişkin tüm fikirler tek tek masaya yatırıldı.

Toplantıya; Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı temsilen Meclis Üyesi Sibel Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara Tarih Araştırmaları Merkezi (ANTAM) Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Ankara Valiliği'ni temsilen Haluk Teber ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Temsilcileri, Akademisyenler ve Ankara Kalesi esnafı yoğun katılım gösterdi.

TARİHİ SORUMLULUK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Başkent’in tarihine sahip çıkmanın tüm paydaşların sorumluluğunda olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“İmar, güvelik ve,temizlik hususlarında belediyemize düşen her türlü görevin, sorumluluğun Altındağ Belediyemiz ile iş birliği içinde yerine getirileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Sürdürülebilir bir kentte yaşamak o kentin tüm imkanlarından adil bir şekilde yaralanmaktan geçiyor. Kale’nin önemli bir kısmının bundan uzak olması bu konuya tam da işaret ediyor. Merkezi ve yerel yönetim buna el atmalı. Büyükşehir Belediyesi de Valiliğimizle birlikte bu konuda üzerini düşeni yapacak.”

"YAPILMAMASI GEREKENLERİ BİLİYORUZ"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da, Başkent turizminin topyekün gelişmesi için çağrıda bulunarak, “Bir, sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla bugün burada bulunmak önemli. Bugün yapılamayanlar için buradayız" dedi ve tespitlerini anlattı:

"Kale ve çevresinde yapılması gerekenler var. Ortak akılla hareket edildiğinde herkesle buluşabileceğimize inanıyorum. Geçmişimiz ve çocuklarımız için de buna borçluyuz. Artık neyin yapılmaması gerektiğini biliyoruz ve budan sonra doğruları yaparak ilerleyeceğiz . Mesela, Ankara Kalesi'ndeki çocuklar için bir proje başlattık. Sayıları 30-40 olan çocukları spor, kültür, sanat, ingilizce başta olmak ilgi alanlarına göre yetiştireceğiz.”

ÜSTÜ ÖRTÜLÜ BİR HAZİNE:ANKARA

Ankara Kalesi’ndeki eksikliklerin tek tek tespit edilmesi ve esnafın taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Son yıllarda katıldığım en verimli toplantı olduğunu söylemeliyim. Ankara uzun yıllar ihmal edilmiş bir kent. Aslında Ankara üstü örtülü bir hazine. Kıymetini bilemediğimiz bir hazine. Çok uzun yıllar Ankara'da rant konuşuldu, imar konuşuldu, betonlaşma konuşuldu ama hiç bir zaman tarihimizi konuşmadık. Ankara Kalesi'ni, Roma Hamamı’nı, Hacı Bayram'ı, Anıtkabir'i, Ankara'nın müzelerini, eserlerini konuşmadık. Bundan sonra konuşacağız. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız yanımızda ve hiçbir çatlak ses yok. Hepimiz el ele vererek bir tarih yazacağımızı düşünüyorum.”

ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise toplantının amacının ve hedeflerinin belirlenmesi konusunda çalışma grubu kurulacağını belirterek, “Başkent hepimizin şehridir. Başkent’in hukukunu korumak, Anadolu'nun, Medeniyetin, Cumhuriyet'in hukukunu korumaktır. Bu adanmışlıkla irade koyacağımızı ifade etmek isterim. Süreci de hep birlikte takip edeceğiz" dedi.

Proje toplantısının moderatörlüğünü yapan ANTAM Başkanı Şevket Bülend Yahnici ise ilk etapta iç kalenin insansızlaştırılması ve trafiksizleştirilmesiyle işe başlanması gerektiğini söyledi. Toplantıda ayrıca aydınlatmadan güvenliğe, esnafın ulaşım sorunundan Kayabaşı Kentsel Dönüşüm Projesine, Hıdırlıktepe'nin yeşillendirilmesinden altyapıya kadar pek çok fikir tartışıldı.