Ankara Kalesi tıpkı eski günlerdeki gibiydi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi ile iş birliği yaparak Başkent’te uzun bir aradan sonra sanat şenliği düzenledi.

Pandemi döneminde zor günler geçiren Ankara Kalesi esnafına destek olmak amacıyla düzenlenen “Kale Sanat Şenliği”ne Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Sanatçıları ve vatandaşları esnafla buluşturan şenlik sayesinde sanat kale sokaklarına taşındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun katkılarıyla düzenlenen şenlikte Mehteran gösterisinden ressamların sanat atölyelerine kadar birçok etkinlik göz doldurdu.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte pandemi sürecinde zor günler geçiren Ankara Kalesi esnafına destek olmak amacıyla düzenlenen şenlik, Başkentlileri ve birçok sanatçıyı da bir araya getirdi.

KALE SOKAKLARI CANLANDI

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği “Kale Sanat Şenliği”ne; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici, Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi ile Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri de katıldı.

Ankara Kalesi’ni uzun bir aradan sonra yeniden canlandıran şenlikte konserlerden sergilere, mehteran gösterisinden halk oyunlarına kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi.

ANKARA’NIN KALBİ’NDEKİ BULUŞMA

Başkentlilerin sanatla ve sanatçılarla buluşmayı özlediğini ifade eden Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara’nın sanatın da başkenti olması için çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Ankara’nın kalbi olan Ankara Kalesi’nde düzenlenen şenlik için Kale Meclisimiz birden çok alanda etkinlik planladı. Pandeminden kurtulamaya başladığımız bu süreçte Ankara’daki sanatçılarımız 2 yıldır bir etkinlik ortaya koyamıyordu. Bütün Ankaralıları bundan sonra bu etkinliklere davet ediyoruz.”

Ankara Kent Konseyi Ankara Kalesi Meclisi Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici ise şenliğin tüm toplum kesimlerini bir araya getirdiğine dikkat çekerek, “Ankara Kalesi’nde resim, heykel, seramik, ebru sanatçıları bütün sokaklarda canlı performanslarını sergiledi. Müzisyenleri, folklor gruplarını ve mehteran takımı ve sanatçılarımızı buluşturduk. İnsanlar pandemi döneminden sıkıldı, esnafımız iş yapamaz oldu bunları gidermek için bu etkinliği düzenledik” dedi.

KALEDEN MÜZİK SESLERİ YÜKSELDİ

Pandemi döneminde zor günler geçiren esnafın yanında olmak için Ankara Kalesi’nde düzenlenen şenliğe katılan ve keyifli dakikalar geçiren sanatçılar ve vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle ifade etti:

-Orhan Şengönül: “Ankara’ya yeni taşındım. Ankara Kalesi’nde sanat şenliğinin düzenleneceğini gördüm ve izlemeye geldim. Ailece keyifli dakikalar geçirdik.”

-Rüya Atalay (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Halk Dansları Topluluğu Dansçısı): “Güzel bir etkinlik oluyor. İnsanlar güzel ve eğlenceli dakikalar geçirdi.”

-Mine Bükçüoğlu: “Pandemi döneminde çok sıkılmıştık, evimizden dışarı çıkamamıştık. Burada düzenlenen etkinliği izlemeye geldik. Güzel ve keyifli geçti.”

-İlkay Yüksel (Ressam): “Kale Sanat Şenliği bence çok güzel oldu. Pandemi döneminde hem esnafımız hem de vatandaşımız etkin değildi. Bu etkinlik sayesinde insanlar eski hayatlarına döndüklerini hissetmeye başladı.”

-Şebnem Selçuk: “İnsanlarla bir araya gelmeyi ve sanatımızı tanıtmayı çok özlemiştik. Sanat Şenliği’nde yer almaktan dolayı da çok mutluyuz.”

-Nevzat Özbay: “Ülkemizde sanata gerekli ilgi verilmiyor. Yerel yönetimlerin ve Kültür Bakanlığının sanatı desteklemesi lazım. Büyükşehir Belediyesi bugün bunların bir tanesini gerçekleştirdi.”